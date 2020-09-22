Власти США выиграли суд против бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена. Он обязан выплатить им 5 миллионов долларов из гонораров, которые получил от своих книг и публичных выступлений. По сути, это почти все деньги, которые он заработал на своей деятельности по разоблачению слежки в США.
Сноуден бежал из США с секретами американских спецслужб. Он объявлен в международный розыск по делу о шпионаже и краже государственной собственности и скрывается в России, где ему предоставлено политическое убежище.
Известно, что Сноуден получил 4,2 миллиона долларов от продаж книги «Личное дело», опубликованной в 2019 году, и около миллиона от выступлений, на которых рассказывал о слежке, организованной АНБ и ЦРУ.
Сноуден согласился выплатить деньги властям США и уже готов перечислить их на специальный счёт, но собирается обжаловать ту часть решения суда, в которой говорится, что он должен быть привлечён к ответственности за утечку секретной информации.
После того, как Сноуден открыто рассказал о слежке за перепиской и телефонными звонками, разразился международный скандал, поскольку американские спецслужбы собирали данные не только граждан США, но и жителей других стран. АНБ и ЦРУ свернули программы, о которых говорил Сноуден, а недавно суд в США признал незаконными доказательства, добытые таким образом. В России слежка за гражданами узаконена «пакетом Яровой», по которому операторы и провайдеры обязаны хранить голосовые переговоры и интернет-трафик пользователей в течение определённого времени и предоставлять эти данные правоохранительным органам и спецслужбам по официальному запросу даже без решения суда.
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Ну конечно, взяли так и свернули )))) ну кто в это поверит
В США ему кроме тюрьмы не светит
ничего