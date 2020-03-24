



Компания Apple выпустила крупные обновления операционных систем для iPhone и iPad. Этому предшествовал релиз шести бета-версий, в том числе сборок Golden Master, максимально приближенных к официальным апдейтам.



iOS 13.4 и iPadOS 13.4 — относительно крупные обновления, которые содержат несколько новых функций и возможностей. Например, они добавляют поддержку CarKey, благодаря которой можно с помощью iPhone или Apple Watch дистанционно разблокировать двери и запускать мотор в некоторых моделях автомобилей. Также добавлены 9 новых типов эмодзи-стикеров, вернулась возможность делиться целыми папками в облачном хранилище iCloud и устранены проблемы с тулбаром приложения «Почта».



Одним из основных нововведений стала возможность поддержка единоразовой покупки приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработчики могли подготовиться к этой функции заранее, назначив один идентификатор пакета для приложений в xCode и сделав соответствующие настройки для универсальной покупки в App Store Connect.



В приложении «Почта» был перемещен значок ответа от значка удаления. Это усложнит случайное удаление электронного письма.



В iCloud Drive был добавлен общий доступ к папкам. Эта функция была впервые анонсирована на прошлогодней конференции WWDC. Она позволяет отслеживать изменения в файлах в реальном времени.



В обновление включено девять новых стикеров Memoji, которые изображают такие эмоции как потрясение, лицо с сердечками, закатывание глаз и другие.



Также имеются небольшие изменения в том, как работает URL-панель в Safari. В iOS 13.4 и iPadOS 13.4 вы можете сразу нажать на строку URL, даже если адрес выделен, в предыдущих версиях приходилось дополнительное нажатие за пределами URL-адреса, чтобы отменить выбор, прежде чем его можно было отредактировать.



В приложении TV появились новые настройки, которые позволяют пользователям управлять потоковой передачей и загрузкой через Wi-Fi и мобильного оператора.



Siri работает даже в том случае, если смартфон лежит экраном вниз. Ранее голосовой ассистент не реагировал на команды, а сейчас он слушает пользователя постоянно.



Восстановление ОС и данных через Wi-Fi. Выгрузка и скачивание бэкапа больше не требуют проводного подключения к компьютеру, теперь это производится через облако при беспроводном подключению к интернету.



В iPadOS 13.4 впервые на iPad появилась поддержка трекпада, которая даёт пользователям совершенно новый способ взаимодействия с iPad. Функции трекпада не скопированы из macOS, а полностью переосмыслены для iPad: когда пользователь перемещает палец по трекпаду, стильный указатель меняет свой внешний вид, выделяя элементы интерфейса. Жесты Multi‑Touch на трекпаде дают возможность легко и удобно пользоваться системой, даже не поднимая руки.



Проверить, доступно ли вам это обновление, можно в настройках устройства.







