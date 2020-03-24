Версии приложений для macOS теперь могут быть добавлены в универсальные покупки, которые позволяют приобрести одно приложение или игру и получить все его версии для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS бесплатно.
Apple утверждает, что разработчики могут подготовиться к этой функции заранее, назначив один идентификатор пакета для приложений в xCode и сделав соответствующие настройки для универсальной покупки в App Store Connect.
Поддержка функции единой покупки приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS была добавлена в бета-версию xCode 11.4, которая была выпущена в феврале. После того, как разработчики внедрят поддержку новой возможности, у пользователей появится возможность приобретать одно приложение, которое будет работать на всех их устройствах Apple.
Apple утверждает, что разработчики могут подготовиться к этой функции заранее, назначив один идентификатор пакета для приложений в xCode и сделав соответствующие настройки для универсальной покупки в App Store Connect.
Поддержка функции единой покупки приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS была добавлена в бета-версию xCode 11.4, которая была выпущена в феврале. После того, как разработчики внедрят поддержку новой возможности, у пользователей появится возможность приобретать одно приложение, которое будет работать на всех их устройствах Apple.
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