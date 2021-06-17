Глава Apple Тим Кук дал интервью журналистам Brut America. В получасовой беседе он поговорил на разные темы, в том числе о преимуществах iPhone над смартфонами на базе Android.
Тим Кук заявил, что одним из преимуществ iPhone является высочайшая защита от вирусов. По его словам, на Android в 47 раз больше вредоносных приложений, чем на iOS. Пользователи Android, говорит Кук, могут скачивать приложения из разных источников, в том числе сайтов, контент на которых не проходит должную проверку, или из ресурсов, намеренно распространяющих вирусы. На iOS скачивать приложения можно исключительно из App Store, а контент в этом магазине проходит строжайшую модерацию Apple.
Получается, что пользователь Android может заразить свой смартфон в любой момент — как только скачает и установит сомнительное приложение, и платформа никак не препятствует этому. На iOS такое невозможно в силу сильных ограничений, которые фактически идут на пользу безопасности устройства.
Не исключено, что это интервью призвано повлиять на решение судьи Ивонн Гонзалес Роджерс, которая рассматривает иск Epic Games к Apple. Одно из требований Epic Games — обязать Apple обеспечить установку приложений на iPhone и iPad из сторонних источников. Судебные заседания уже закончились, теперь судье предстоит изучить документы и показания, а затем вынести мотивированное решение.
Тим Кук обсудил с журналистами и другие вопросы. Он не стал раскрывать, разрабатывает ли компания собственный электромобиль и заявил, что считает важнейшими направлениями развитие дополненной реальности и технологий в области здоровья.
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Лучше хуже, в 47 раз...
Даже странно слышать такие аргументы от главы компании.