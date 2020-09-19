





Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.Кузнецова требует компенсацию в размере 100 000 рублей за причинение вреда от утечки данных. В рамках расследования она вышла на торговца, который специализируется на продаже данных и заказала ему отследить себя. Для этого волонтер предоставила своё фото и спустя два дня в её распоряжении оказался отчет с подробной информацией по её перемещению. Девушка отметила, что почти все адреса совпали с её фактическими маршрутами.Покупка своих личных данных обошлась Кузнецовой в 16 000 рублей. «Получается, что за символические деньги любой может получить данные о вашем передвижении», — адвокат истца Екатерина Абашина.Напомним, «Роскомсвобода» в октябре 2019 году уже пыталась запретить мэрии Москвы использовать систему распознавания лиц, однако безрезультатно. В ДИТ сейчас также не видят поводов для претензий. «Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан», — представители департамента информационных технологий.По данным мэрии, сейчас в Москве установлено около 193 000 камер видеонаблюдения на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них поступает в единый центр хранения данных (ЕЦХД), а оттуда её могут запросить ведомства, в том числе МВД. ДИТ подчеркивает, что доступ к центру получают только уполномоченные сотрудники ведомств.Ранее ДИТ уже подвергался критике за слабую защиту системы. «МБХ-медиа» и эксперты группы Shadow Intelligence сообщали о случаях торговли доступом к городским камерам за 5—10 тысяч рублей. Журналисты «Коммерсанта» также находили предложения «пробива» людей по городским камерам на профильных форумах.Опрошенные «Коммерсантом» эксперты поставили эффективность борьбы с утечками под вопрос. Они соглашаются, что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, «занимающийся взломом на самом примитивном уровне». Вопросы также возникли к планам ДИТ по использованию собранных данных.