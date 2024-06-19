Apple удалила из App Store настоящее приложение «Сбера». Фейковое осталось — компании плевать на деньги пользователей

Приложение «Умный Онлайн» подержалось в App Store всего около суток — оно было опубликовано от имени Murlam Akmatbekov и на самом деле представляло собой полный аналог «Сбербанка Онлайн». Модераторы обнаружили его и удалили из магазина.
Примечательно, что в App Store по-прежнему доступно приложение «Сбер: Новый доступ в Сбол» от Mukad Patel. Оно не только фейковое, но и мошенническое — выманивает у установивших его пользователей 150 рублей якобы за обслуживание в «Сбербанке», 150 рублей за уведомления и 999 рублей за доступ к веб-версии банка.
«Сбербанк» находится под санкциями США и Евросоюза и не может самостоятельно размещать приложение «Сбербанк Онлайн» в App Store. Тем не менее периодически ему удаётся опубликовать его под разными названиями через подставных разработчиков. Мошенники придерживаются той же тактики в надежде, что пользователи установят приложение не читая отзывы и заплатят за доступ к возможностям, которые в самом «Сбербанке» бесплатные (например, пользование личным кабинетом на сайте).
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