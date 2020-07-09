Комиссия Госдумы по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела РФ считает, что YouTube манипулировал общественным мнением о голосовании по поправкам в Конституцию. Информация об этом появилась на сайте Госдумы.
«Если в Ютубе набрать запрос „голосование за поправки в Конституцию“, то тут же выдается целая подборка негативных материалов», — глава комиссии Василий Пискарев.
По словам Пискарева, с 3 июня по 1 июля «зарубежные информационные ресурсы» распространили 200 фейковых сообщений о голосовании. Комиссия направила информацию в Генпрокуратуру.
Сообщается, что комиссия обнаружила «факты распространения деструктивной, недостоверной и провокационной информации» о голосовании в изданиях «Настоящее время», «Медуза», Deutsche Welle, «Открытые Медиа», «МБХ-Медиа», «Радио Свобода», «Русская служба Би-би-си», «Голос Америки».
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Такие конторы как ютуб , CNN
Являются проводниками чужих точек зрения и видения Мира они просто инструмент, здесь их не за что винить.
В остальном, в Беларуси как раз предстоящие выборы президента пройдут явно поинтереснее данного извращения Конституции, против которого вроде как многие, но очень уж тихонько.
Двойные стандарты тоталитарного режима.