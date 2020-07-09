YouTube
Комиссия Госдумы по расследованию предполагаемого иностранного вмешательства в дела РФ считает, что YouTube манипулировал общественным мнением о голосовании по поправкам в Конституцию. Информация об этом появилась на сайте Госдумы.

«Если в Ютубе набрать запрос „голосование за поправки в Конституцию“, то тут же выдается целая подборка негативных материалов», — глава комиссии Василий Пискарев.

По словам Пискарева, с 3 июня по 1 июля «зарубежные информационные ресурсы» распространили 200 фейковых сообщений о голосовании. Комиссия направила информацию в Генпрокуратуру.

Сообщается, что комиссия обнаружила «факты распространения деструктивной, недостоверной и провокационной информации» о голосовании в изданиях «Настоящее время», «Медуза», Deutsche Welle, «Открытые Медиа», «МБХ-Медиа», «Радио Свобода», «Русская служба Би-би-си», «Голос Америки».


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Источник:

Госдума РФ Госдума РФ

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