





Эндрю Ан, менеджер по продукту Google Play и безопасности приложений Android, рассказал, какие меры компания Google предпринимает для защиты пользователей Android от некачественных и откровенно вредоносных приложений.В 2019 году были ужесточены требования к приложениям для детей и всей семьи, Google стала тщательнее проверять разработчиков и укрепила сотрудничество с партнерами из индустрии безопасности, создав Альянс защиты приложений. Были усилены системы обнаружения, анализирующие код приложений с помощью машинного обучения и метаданных. Кроме того, компания стала уделять больше внимания сообщениям пользователей о подозрительном контенте или мошенничестве, а также увеличила количество и глубину ручной проверки.В 2018 году Google обновила правила для разработчиков, чтобы ограничить доступ приложений к SMS с персональной информацией, а также списку вызов в мобильном телефоне. В результате разработчики обновили свои приложения и сделали их более безопасными для пользователей. Таким образом, количество приложений с личной информацией пользователей сократилось на 98%. Оставшиеся 2% — это приложения, в которых доступ к этой информации необходим для работы основных функций.Благодаря механизмам контроля модераторы Google предотвратили размещение более 790 тысяч приложений, нарушающих правила Google Play.В мае 2019 года было введено новое правило в отношении программы «Приложения для всей семьи». После этого было обновлено или удалено несколько десятков тысяч приложений, не соответствовавших правилам.Была обновлена «Google Play Защиту» — встроенная система защиты Android от вредоносного ПО. Она ежедневно сканирует более 100 миллиардов приложений, а также предоставляет пользователям информацию о потенциальных угрозах и помогает обеспечить безопасность устройств. В прошлом году «Google Play Защита» предотвратила установку более 1,9 миллиарда вредоносных программ со сторонних ресурсов.