Western Digital представила SD-карту, в которую «влезут» 32 айфона

Компания Western Digital представила карту памяти формата SD с самой большой емкостью в истории. О ней написали в Anandtech.



Согласно источнику, SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC сделана по стандарту Secure Digital Ultra и вмещает в себя 4 ТБ информации. разработчик заявил для нее 10 класс скорости, что обеспечивает передачу данных до 104 Мб/с при работе с UHS104. Карта поддерживает минимальную скорость последовательной записи 30 МБ/с, этот показатель считается оптимальным для съемки 4К-видео.







Объем памяти действительно впечатляет: не каждый современный смартфон или ноутбук предложат накопитель 4 ТБ. Та же Apple продает iPhone 15 Pro максимум с 1 ТБ памяти, а MacBook Air 15 с чипом M3 можно приобрести максимум с 2 ТБ SSD. Если взять базовую версию iPhone 15 на 128 Гб, то выходит, что новая SD-карта вмещает в 32 раза больше данных. Впрочем, те, кто снимает много 4К-видео, едва ли назовут 4 ТБ чем-то фантастическим.



Рекордная карта памяти пока не продается, Western Digital собирается выпустить её в 2025 году. Стоимость также не раскрывается, но можно вспомнить, что карточка SanDisk Extreme Pro на 1 ТБ продается за $140.