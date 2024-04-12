Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему



Компания Samsung может оснастить будущие Galaxy Watch 7 своим новейшим чипом, обойдя вниманием другие девайсы. Об этом пишет Phone Arena.



Речь идет о собственном SoC от Samsung — Exynos W940. По слухам, он будет изготовлен по 3 нм-техпроцессу и станет первым чипом такого уровня в истории Samsung. Предыдущая модель Exynos W930, установленная в Galaxy Watch 6, была изготовлена с применением 5 нм-техпроцесса.







Как известно, более тонкий техпроцесс снижает нагрев устройства, улучшает производительность и снижает энергопотребление — все эти свойства крайне необходимы небольшому носимому девайсу. Однако больше всего удивляет, что свой самый передовой чип Samsung собирается установить именно в смарт-часы; обычно для такой демонстрации возможностей вендоры выбирают флагманские смартфоны, но никак не носимые гаджеты.