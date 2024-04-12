В сети показали самые эффектные наушники 2024 года. Попробуйте не захотеть

Олег

Компания Nothing готовит обновление своих флагманских наушников. Судя по всему, мы увидим стандартную и упрощенную версию.

Свежий инсайд демонстрирует промо-фотографии будущих новинок со всех сторон. Если верить им, наушники Nothing Ear будут очень похожи на AirPods Pro в плане формы и посадки в ухе.

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Nothing Ear

Nothing Ear


Устройство получит фирменный полупрозрачный дизайн: наушники продемонстрируют внутренности ножки, при этом капсула с динамиком будет закрыта. Похоже, Nothing решила не трогать то, что и так красиво, и внешний вид наушников практически не отличается от первой версии. Флагманские «уши» выйдут в черном и белом цвете, смогут заряжаться беспроводным методом даже от смартфона.

Nothing Ear

Помимо этого, компания представит еще и упрощенную версию Nothing Ear (a). Эти наушники тоже будут внутриканальными, при этом беспроводной зарядки в них не завезут. Судя по фото, расположение наушников в кейсе отличается от флагманской модели, а версия в белом цвете предложит полностью белый наушник вместо комбинации черного и белого в Nothing Ear. Всего же расцветок будет три: белая, черная и желтая.

Nothing Ear (a)

Nothing Ear (a)

Nothing Ear (a)

Ожидается, что стартовый ценник в Европе будет на уровне 99 евро за Nothing Ear (a) и 149 евро за Nothing Ear. Новинки должны представить 18 апреля 2024 года, но официально эта дата пока не подтверждена. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+4478
Gabriel
Насчёт красоты уж не знаю,,но звук у них для 150€ довольно хороший.
Вчера в 23:59
#
+410
Alex82
Согласен полностью. Являюсь владельцем ear 2, и по мне звучание в целом лучше Airpods Pro 2. Но по шумодаву и батарее немного уступают🤷🏻
Сегодня в 00:08
#
+14
TheEwb
Являюсь счастливым обладателем lenova gm 2 pro
И не вижу разницы в звуки по блютуз между ценой за 700р и 22к
Сегодня в 00:29
#
Юра из МУРа
+221
Юра из МУРа
Линейка Buds Pro от OnePlus интересней по дизайну будет. Более "нейтральна", для большинства. А эти на любителя.
Сегодня в 00:32
#
+410
Alex82
Вам можно только позавидовать)
Сегодня в 00:44
#
tellurian
+1264
tellurian
Красота, понятие относительное.
Сегодня в 08:49
#
+410
Alex82 tellurian
Это точно. Как говорится : на вкус и цвет …🤷🏻‍♂️
Сегодня в 09:36
#