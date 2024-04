В сети показали самые эффектные наушники 2024 года. Попробуйте не захотеть

Компания Nothing готовит обновление своих флагманских наушников. Судя по всему, мы увидим стандартную и упрощенную версию.



Свежий инсайд демонстрирует промо-фотографии будущих новинок со всех сторон. Если верить им, наушники Nothing Ear будут очень похожи на AirPods Pro в плане формы и посадки в ухе.





Устройство получит фирменный полупрозрачный дизайн: наушники продемонстрируют внутренности ножки, при этом капсула с динамиком будет закрыта. Похоже, Nothing решила не трогать то, что и так красиво, и внешний вид наушников практически не отличается от первой версии. Флагманские «уши» выйдут в черном и белом цвете, смогут заряжаться беспроводным методом даже от смартфона.Помимо этого, компания представит еще и упрощенную версию Nothing Ear (a). Эти наушники тоже будут внутриканальными, при этом беспроводной зарядки в них не завезут. Судя по фото, расположение наушников в кейсе отличается от флагманской модели, а версия в белом цвете предложит полностью белый наушник вместо комбинации черного и белого в Nothing Ear. Всего же расцветок будет три: белая, черная и желтая.Ожидается, что стартовый ценник в Европе будет на уровне 99 евро за Nothing Ear (a) и 149 евро за Nothing Ear. Новинки должны представить 18 апреля 2024 года, но официально эта дата пока не подтверждена.