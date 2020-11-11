Спам-звонки
«Яндекс» опубликовал результаты опроса россиян — о навязчивых звонках и о методах борьбы с ними. Оказалось, что 83% россиян получают как минимум один спам-звонок в неделю, и чаще всего — это звонки с рекламой финансовых организаций. При этом, бороться со звонками россияне предпочитают по-разному: часть респондентов сразу блокируют номер звонившего, часть — отвечают на звонок, чтобы попросить больше не звонить. 

В 2020 году проблема спам-звонков стала настолько масштабной, что ей занялись на уровне правительства, создав рабочую группу. Было запрошено 3 млрд рублей на ликвидацию нелегальных колл-центров, расположенных в тюрьмах — по мнению чиновников ведомства, именно с таких переговорных пунктов чаще всего поступают нежелательные звонки. 

В компании провели опрос с помощью «Яндекс.Взгляда». В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 до 55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. 48% опрошенных рассказали, что получают спам-звонки часто или очень часто (в 2019 году таких было 33%). 83% респондентов сталкивались с нежелательными звонками в течение последней недели.

Участники опроса оценили степень своего раздражения от звонков по шкале от 1 до 5. Оказалось, что спам-звонки в 2020 году выводят из себя уже 61% опрошенных. 

Чаще всего звонки поступают от финансовых организаций и от роботов и автоинформаторов (по 69%). Примерно половина опрошенных получала звонки от мошенников (54%) и продавцов услуг для здоровья (47%). Не менее часто россиянам поступают звонки с предложением услуг связи (46%).

По данным анонимизированной статистики приложения «Яндекс», в которое встроен определитель номера, за январь–октябрь 2020, доля звонков с неизвестных номеров составляет 55%. В прошлом году она составляла 50%.

Как россияне борются с нежелательными звонками с неизвестных номеров: 
  • 44% — блокируют/заносят в чёрный список номер телефона звонившего;
  • 41% — не принимают никакие вызовы с незнакомых номеров;
  • 25% — проверяют незнакомый номер в интернете;
  • 22% — принимают вызов и дают собеседнику понять, что больше не хотят принимать от него звонки (например, кричат или просят удалить номер из базы);
  • 16% — используют приложения с определителем номера;
  • 7% — подключили услугу автоматического отклонения и блокировки нежелательных номеров у сотового оператора;
  • 5% — подключили услугу определения номера у сотового оператора.
Только 12% опрошенных не применяют никаких способов борьбы с нежелательными звонками. При ответе на вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма всех вариантов превышает 100%.

Помимо статистики, в приложении Яндекс есть автоматический определитель номера. Сервис бесплатно помогает избежать неприятных ситуаций со спамом и телефонным мошенничеством: позволяет автоматически определять, кто звонит и понять, когда стоит поднимать трубку (например, если звонит курьер).


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