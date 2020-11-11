«Яндекс» опубликовал результаты опроса россиян — о навязчивых звонках и о методах борьбы с ними. Оказалось, что 83% россиян получают как минимум один спам-звонок в неделю, и чаще всего — это звонки с рекламой финансовых организаций. При этом, бороться со звонками россияне предпочитают по-разному: часть респондентов сразу блокируют номер звонившего, часть — отвечают на звонок, чтобы попросить больше не звонить.
В 2020 году проблема спам-звонков стала настолько масштабной, что ей занялись на уровне правительства, создав рабочую группу. Было запрошено 3 млрд рублей на ликвидацию нелегальных колл-центров, расположенных в тюрьмах — по мнению чиновников ведомства, именно с таких переговорных пунктов чаще всего поступают нежелательные звонки.
В компании провели опрос с помощью «Яндекс.Взгляда». В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 до 55 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. 48% опрошенных рассказали, что получают спам-звонки часто или очень часто (в 2019 году таких было 33%). 83% респондентов сталкивались с нежелательными звонками в течение последней недели.
Участники опроса оценили степень своего раздражения от звонков по шкале от 1 до 5. Оказалось, что спам-звонки в 2020 году выводят из себя уже 61% опрошенных.
Чаще всего звонки поступают от финансовых организаций и от роботов и автоинформаторов (по 69%). Примерно половина опрошенных получала звонки от мошенников (54%) и продавцов услуг для здоровья (47%). Не менее часто россиянам поступают звонки с предложением услуг связи (46%).
По данным анонимизированной статистики приложения «Яндекс», в которое встроен определитель номера, за январь–октябрь 2020, доля звонков с неизвестных номеров составляет 55%. В прошлом году она составляла 50%.
Как россияне борются с нежелательными звонками с неизвестных номеров:
- 44% — блокируют/заносят в чёрный список номер телефона звонившего;
- 41% — не принимают никакие вызовы с незнакомых номеров;
- 25% — проверяют незнакомый номер в интернете;
- 22% — принимают вызов и дают собеседнику понять, что больше не хотят принимать от него звонки (например, кричат или просят удалить номер из базы);
- 16% — используют приложения с определителем номера;
- 7% — подключили услугу автоматического отклонения и блокировки нежелательных номеров у сотового оператора;
- 5% — подключили услугу определения номера у сотового оператора.
Помимо статистики, в приложении Яндекс есть автоматический определитель номера. Сервис бесплатно помогает избежать неприятных ситуаций со спамом и телефонным мошенничеством: позволяет автоматически определять, кто звонит и понять, когда стоит поднимать трубку (например, если звонит курьер).
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У родных тоже самое
А СМС-спам где в статистике, мм?
Когда время есть, мне даже интересно с ними пообщаться.
Самый простой способ, чтобы они сами бросили трубку — сказать, что у вас нет карты Сбербанка или что вы действительно переводили деньги и все подтверждаете.
На 97% клиентов здесь безраздельно царствует РНКБ.
А эти ребята так по накатанной и звонят «со Сбербанка» по крымским номерам 8-978 😁
Вот в чем подвох.
Видимо сговор с тюремными, за каждый установленный антиспам абонентами, получат гонорар братки.