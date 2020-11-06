Две добротные акустические системы — домашняя и портативная — с качественным звуком JBL и умными технологиями Яндекса.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

На рынке появляется все больше продуктов с Алисой, а вместе с тем становятся популярней голосовые технологии и развивается экосистема умного дома. Поступившие в продажу в середине лета региональные версии акустических систем Link Music Yandex и Link Portable Yandex от бренда JBL составили компанию уже продававшимся колонкам Яндекса и устройствам сторонних производителей. Попробовали их в деле — и поняли, что обе акустические системы удачно вписались в модельный ряд акустики с Алисой: одна закрыла пустовавшую категорию домашних колонок среднего размера, другая наконец-то добавила качественный звук в портативном формате.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Если же посмотреть на актуальную линейку, вот, что сейчас можно взять из колонок с Алисой. Яндекс.Станция — большая флагманская колонка, ко всему прочему способная подключаться к телевизору по HDMI. Станция Мини — компактная акустика для небольших помещений. У LG есть Xboom Ai ThinQ с такой же ценой как у Станции и очень качественным звуком, а на противоположном конце поля самые дешевые и маленькие колонки от Irbis и DEXP, подходящие скорее для голосовых команд и управления умным домом, чем для сколько-нибудь вменяемого прослушивания музыки. В портативном сегменте были доступны продукты Elari и Prestigio, тоже без выдающихся музыкальных талантов, а JBL Link Portable наконец-то предлагает в этом формате вменяемое качество звука. В свою очередь, JBL Link Music по цене и размеру закрывает пустовавшую нишу между большой и маленькой Станциями. В общем, теперь есть выбор на каждый вкус и кошелек, а также на любые потребности по функциональности и качеству звука. Разве что не хватает саундбара с Алисой, но не удивлюсь, если в обозримом будущем он все-таки появится. Ну, а теперь к делу — рассказываю,. чем интересны JBL Link Music и JBL Link Portable.

Технические характеристики JBL Link Portable / JBL Link Music
Диаметр динамика: 1х49 мм / 1х64 мм
Пиковая мощность: 20 Вт / 20 Вт
Частоты: 65 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГц
Сигнал/шум: 80 дБ
Подключение: Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.2
Разъем: USB Type C
Защита от воды: IP7X / —
Аккумулятор: 4800 мАч / —
Размеры: 88х170 мм / 112х134 мм
Вес: 735 г / 730 г

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Несмотря на принадлежность к одной линейке, JBL Link Portable и Link Music разные. Для портативной доступно шесть разных цветов корпуса (в том числе мой любимый оливковый), домашняя продается только в одном черном классическом цвете. За или против такого деления высказаться мне сложно. С одной стороны цветные колонки как будто бы лучше могут встраиваться в домашние интерьеры, в то же время явно были выпущены в портативном формате с оглядкой на самовыражение молодёжной аудитории, с расчетом на которую и выпускались эти колонки. В общем, как по мне, лучше бы и домашняя, и портативная версия все-таки были бы цветными. Еще в списке отличий отмечу, что переносная колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP7X и за нее можно не волноваться хоть в ливень, хоть у бассейна, а у стационарной защита не заявлена. Кроме того, домашняя меньше в высоту, шире и получила динамик большего диаметра — все это из-за отсутствия встроенного аккумулятора, который занимает место внутри портативной модели.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Если продолжать говорить о разнице между моделями, также я бы отметил звучание. JBL Link Portable играет с выражеными низкими частотами, звук домашней JBL Link Music более сбалансированный. Такие отличия обусловлены как сценариями использования колонок, так и целевой аудиторией. В мобильном формате чаще выбирают музыку, где большую роль играть будет гулкий бас, дома жанры более разнообразные и пользователи чаще ставят что-то спокойное. А вот что эти две акустические системы объединяет, так что запас громкости, которого не ждёшь от таких компактных моделей. В этом плане полный порядок: колонки JBL c Алисой отлично справятся даже в больших комнатах и на открытых пространствах, где люди не кучкуются вокруг акустики.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Из менее приятных особенностей, мне показалось, что портативная акустика немного хуже «слышит» голос пользователя, когда из нее громко играет музыка или вокруг достаточно шумно. Домашняя версия JBL Link с этим справляется лучше. Впрочем, такое актуально не только для этих двух продуктов, например, Станция Мини у яндекса обладает несравнимо лучшим «слухом», чем большая Станция. Например, мне знакомо, когда находишься в гостиной и что-то говоришь Алисе, при этом находящаяся с тобой в одной комнате Станция тебя игнорирует, а Станция Мини отзывается из спальни. Разница в чувствительности микрофонов у JBL Link Music и JBL Link Portable не такая драматичная, но тоже имеется.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Кстати, стоит иметь ввиду, что даже при более низкой цене, а это 8560 рублей, JBL Link Music по качеству звука можно считать конкурентом одиннадцати тысячных LG Xboom Ai ThinQ и полноразмерной Станции, а JBL Link Portable безальтернативно предлагает лучшее качество звука из всех портативных колонок с Алисой. Хотели себе акустику с полноценным русскоговорящим  голосовым ассистентом — смело присматривайтесь к продуктам JBL, они не разочаруют. А еще из классных особенностей этих акустических систем отмечу вот какие моменты. Портативная версия поставляется со специальной подставкой для зарядки (что не отменяет возможности заряжать ее через разъём Type-C на задней панели) и благодаря этому ей также можно найти в квартире какое-то постоянное место.  А еще впервые среди продуктов с Алисой подключение и прослушивание музыки по Bluetooth не отключает умную функциональность, так что Алиса остаётся доступной. Во всех прочих колонках приходится выбирать: или подключение по Wi-F с доступностью Алисы и прослушиванием Яндекс.Музыки, или подключение по Bluetooth, превращающее акустику в обычную беспроводную колонку.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

Что же касается практической пользы от самого наличия Алисы в акустической системе, это уже давно не вызывает никаких вопросов. В смартфонах довольно сложно приучить себя пользоваться голосовым ассистентом, особенно, когда речь идёт о каких-то людных местах, тогда как дома начать разговаривать с гаджетом намного комфортней, и ты довольно быстро привыкаешь интересоваться пробками, погодой, просить включать музыки, читать новости и многое другое. А особенно круто, когда в квартире появляются и другие устройства с поддержкой Алисы, например, умные лампочки, розетки, пылесосы, стиральные машинки и многое другое. Помимо стандартных команд для включения и выключения, со временем ты начинаешь придумывать еще и классные сценарии взаимодействия сразу нескольких устройств, например, при пробуждении, уходе из квартиры или возвращении домой.

Обзор JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой

В общем, обе колонки JBL Link получились отличными в плане звучания, форм-фактора, цены и функциональности. На текущий момент это одни из самых интересных колонок с Алисой, которые не конкурируют напрямую с собственными моделями Яндекса, а удачно дополняют уже имеющийся модельный ряд. Если ищете небольшую и громкую умную колонку для дома или портативную модель с хорошим звуком и голосовым ассистентом — присмотритесь к продуктам JBL.

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