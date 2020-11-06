





На рынке появляется все больше продуктов с Алисой, а вместе с тем становятся популярней голосовые технологии и развивается экосистема умного дома. Поступившие в продажу в середине лета региональные версии акустических систем Link Music Yandex и Link Portable Yandex от бренда JBL составили компанию уже продававшимся колонкам Яндекса и устройствам сторонних производителей. Попробовали их в деле — и поняли, что обе акустические системы удачно вписались в модельный ряд акустики с Алисой: одна закрыла пустовавшую категорию домашних колонок среднего размера, другая наконец-то добавила качественный звук в портативном формате.Если же посмотреть на актуальную линейку, вот, что сейчас можно взять из колонок с Алисой. Яндекс.Станция — большая флагманская колонка, ко всему прочему способная подключаться к телевизору по HDMI. Станция Мини — компактная акустика для небольших помещений. У LG есть Xboom Ai ThinQ с такой же ценой как у Станции и очень качественным звуком, а на противоположном конце поля самые дешевые и маленькие колонки от Irbis и DEXP, подходящие скорее для голосовых команд и управления умным домом, чем для сколько-нибудь вменяемого прослушивания музыки. В портативном сегменте были доступны продукты Elari и Prestigio, тоже без выдающихся музыкальных талантов, а JBL Link Portable наконец-то предлагает в этом формате вменяемое качество звука. В свою очередь, JBL Link Music по цене и размеру закрывает пустовавшую нишу между большой и маленькой Станциями. В общем, теперь есть выбор на каждый вкус и кошелек, а также на любые потребности по функциональности и качеству звука. Разве что не хватает саундбара с Алисой, но не удивлюсь, если в обозримом будущем он все-таки появится. Ну, а теперь к делу — рассказываю,. чем интересны JBL Link Music и JBL Link Portable.Диаметр динамика: 1х49 мм / 1х64 ммПиковая мощность: 20 Вт / 20 ВтЧастоты: 65 Гц – 20 кГц / 60 Гц – 20 кГцСигнал/шум: 80 дБПодключение: Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.2Разъем: USB Type CЗащита от воды: IP7X / —Аккумулятор: 4800 мАч / —Размеры: 88х170 мм / 112х134 ммВес: 735 г / 730 гНесмотря на принадлежность к одной линейке, JBL Link Portable и Link Music разные. Для портативной доступно шесть разных цветов корпуса (в том числе мой любимый оливковый), домашняя продается только в одном черном классическом цвете. За или против такого деления высказаться мне сложно. С одной стороны цветные колонки как будто бы лучше могут встраиваться в домашние интерьеры, в то же время явно были выпущены в портативном формате с оглядкой на самовыражение молодёжной аудитории, с расчетом на которую и выпускались эти колонки. В общем, как по мне, лучше бы и домашняя, и портативная версия все-таки были бы цветными. Еще в списке отличий отмечу, что переносная колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP7X и за нее можно не волноваться хоть в ливень, хоть у бассейна, а у стационарной защита не заявлена. Кроме того, домашняя меньше в высоту, шире и получила динамик большего диаметра — все это из-за отсутствия встроенного аккумулятора, который занимает место внутри портативной модели.Если продолжать говорить о разнице между моделями, также я бы отметил звучание. JBL Link Portable играет с выражеными низкими частотами, звук домашней JBL Link Music более сбалансированный. Такие отличия обусловлены как сценариями использования колонок, так и целевой аудиторией. В мобильном формате чаще выбирают музыку, где большую роль играть будет гулкий бас, дома жанры более разнообразные и пользователи чаще ставят что-то спокойное. А вот что эти две акустические системы объединяет, так что запас громкости, которого не ждёшь от таких компактных моделей. В этом плане полный порядок: колонки JBL c Алисой отлично справятся даже в больших комнатах и на открытых пространствах, где люди не кучкуются вокруг акустики.Из менее приятных особенностей, мне показалось, что портативная акустика немного хуже «слышит» голос пользователя, когда из нее громко играет музыка или вокруг достаточно шумно. Домашняя версия JBL Link с этим справляется лучше. Впрочем, такое актуально не только для этих двух продуктов, например, Станция Мини у яндекса обладает несравнимо лучшим «слухом», чем большая Станция. Например, мне знакомо, когда находишься в гостиной и что-то говоришь Алисе, при этом находящаяся с тобой в одной комнате Станция тебя игнорирует, а Станция Мини отзывается из спальни. Разница в чувствительности микрофонов у JBL Link Music и JBL Link Portable не такая драматичная, но тоже имеется.Кстати, стоит иметь ввиду, что даже при более низкой цене, а это 8560 рублей, JBL Link Music по качеству звука можно считать конкурентом одиннадцати тысячных LG Xboom Ai ThinQ и полноразмерной Станции, а JBL Link Portable безальтернативно предлагает лучшее качество звука из всех портативных колонок с Алисой. Хотели себе акустику с полноценным русскоговорящим голосовым ассистентом — смело присматривайтесь к продуктам JBL, они не разочаруют. А еще из классных особенностей этих акустических систем отмечу вот какие моменты. Портативная версия поставляется со специальной подставкой для зарядки (что не отменяет возможности заряжать ее через разъём Type-C на задней панели) и благодаря этому ей также можно найти в квартире какое-то постоянное место. А еще впервые среди продуктов с Алисой подключение и прослушивание музыки по Bluetooth не отключает умную функциональность, так что Алиса остаётся доступной. Во всех прочих колонках приходится выбирать: или подключение по Wi-F с доступностью Алисы и прослушиванием Яндекс.Музыки, или подключение по Bluetooth, превращающее акустику в обычную беспроводную колонку.Что же касается практической пользы от самого наличия Алисы в акустической системе, это уже давно не вызывает никаких вопросов. В смартфонах довольно сложно приучить себя пользоваться голосовым ассистентом, особенно, когда речь идёт о каких-то людных местах, тогда как дома начать разговаривать с гаджетом намного комфортней, и ты довольно быстро привыкаешь интересоваться пробками, погодой, просить включать музыки, читать новости и многое другое. А особенно круто, когда в квартире появляются и другие устройства с поддержкой Алисы, например, умные лампочки, розетки, пылесосы, стиральные машинки и многое другое. Помимо стандартных команд для включения и выключения, со временем ты начинаешь придумывать еще и классные сценарии взаимодействия сразу нескольких устройств, например, при пробуждении, уходе из квартиры или возвращении домой.В общем, обе колонки JBL Link получились отличными в плане звучания, форм-фактора, цены и функциональности. На текущий момент это одни из самых интересных колонок с Алисой, которые не конкурируют напрямую с собственными моделями Яндекса, а удачно дополняют уже имеющийся модельный ряд. Если ищете небольшую и громкую умную колонку для дома или портативную модель с хорошим звуком и голосовым ассистентом — присмотритесь к продуктам JBL.