Станция Мини

«Яндекс» запустил новую акцию — можно получить умную колонку «Станция Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» за 349 рублей в месяц. Платежи придётся вносить три года, списание происходит каждый месяц.

В течение трёх лет нельзя отменять подписку, иначе «Станция Мини» автоматически заблокируется и станет бесполезна. По истечению трёх лет при условии внесении платежей колонка переходит в собственность пользователя.

Подписка «Плюс Мульти» стоит 299 рублей в месяц, таким образом аренда «Станции Мини» будет ежемесячно обходиться в 50 рублей. Розничная цена колонки составляет 4490 рублей. 

В октябре 2018 года «Яндекс» запускал продажу оригинальной модели «Яндекс.Станция» по подписной модели за 389 рублей в месяц, но тогда колонки быстро закончились. В октябре 2019 года программа была перезапущена, но уже по 499 рублей в месяц.

Подписка «Плюс Мульти» предоставляет премиум-доступ к «Яндекс.Музыке» и «Кинопоиску», дополнительное место в «Яндекс.Диске», различные привилегии в «Яндекс.Маркете», а также возможность получать кэшбэк баллами в «Такси», «Драйве» и «Афише». К октябрю 2020 года число подписчиков «Плюс Мульти» достигло 5 миллионов человек.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

vc.ru vc.ru

Ссылки по теме:

«Яндекс» запустил долгосрочную аренду автомобилей по подписке «Яндекс» запустил долгосрочную аренду автомобилей по подписке

Утреннее шоу «Алисы» стало персональным Утреннее шоу «Алисы» стало персональным

Маркетплейс «Беру» переехал в «Яндекс.Маркет». Что изменилось для покупателей? Маркетплейс «Беру» переехал в «Яндекс.Маркет». Что изменилось для покупателей?