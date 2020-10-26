«Яндекс» запустил новую акцию — можно получить умную колонку «Станция Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» за 349 рублей в месяц. Платежи придётся вносить три года, списание происходит каждый месяц.
В течение трёх лет нельзя отменять подписку, иначе «Станция Мини» автоматически заблокируется и станет бесполезна. По истечению трёх лет при условии внесении платежей колонка переходит в собственность пользователя.
Подписка «Плюс Мульти» стоит 299 рублей в месяц, таким образом аренда «Станции Мини» будет ежемесячно обходиться в 50 рублей. Розничная цена колонки составляет 4490 рублей.
В октябре 2018 года «Яндекс» запускал продажу оригинальной модели «Яндекс.Станция» по подписной модели за 389 рублей в месяц, но тогда колонки быстро закончились. В октябре 2019 года программа была перезапущена, но уже по 499 рублей в месяц.
Подписка «Плюс Мульти» предоставляет премиум-доступ к «Яндекс.Музыке» и «Кинопоиску», дополнительное место в «Яндекс.Диске», различные привилегии в «Яндекс.Маркете», а также возможность получать кэшбэк баллами в «Такси», «Драйве» и «Афише». К октябрю 2020 года число подписчиков «Плюс Мульти» достигло 5 миллионов человек.
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Хорошо что не активируется режим самоуничтожения вместе с домом.
А по существу — как это она заблокируется? Алиса ок, но музыку то через неё можно будет слушать?