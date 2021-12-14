РБК рассказал о новой мошеннической схеме. Преступники научились имитировать технологию 3-D Secure, которая призвана защищать платежи в интернете и до недавних пор считалась самой надёжной.
Сначала жертву с помощью рекламы или спама заманивают в поддельный интернет-магазин, затем убеждают купить там какой-нибудь товар по очень выгодной цене. Пользователь вводит данные своей банковской карты, отправляется запрос в банк, но на этом этапе в качестве получателя денежных средств поставляется счёт, зарегистрированный на мошенников или подставных лиц. Плательщика перенаправляют на поддельный платёжный шлюз, якобы с поддержкой технологии 3-D Secure, как у настоящих банков, поэтому у него не возникает подозрений в том, что платёж может уйти не по назначению. Он вводит код, пришедший в SMS-сообщении для подтверждения платежа, этот код перехватывают мошенники и указывают его на настоящей странице 3-D Secure, чем подтверждают операцию по переводу денег на свой счёт.
Некоторые банки уже ввели защиту от нового вида мошенничества, но ежедневно фиксируется более десяти тысяч операций с использованием поддельных шлюзов 3-D Secure.
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