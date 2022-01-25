



Baza рассказала историю о том, как мошенники потратили полгода на то, чтобы лишить жительницу Москвы квартиры и похитить у неё десять миллионов рублей. Они тщательно проработали схему и придумали очень изобретательный сценарий.



В июле 2021 года Татьяне Наседкиной позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что некие злоумышленники планируют получить доверенность, по которой смогут продать её квартиру. Чтобы этого не произошло, женщина якобы должна оформить сделку под контролем правоохранительных органов.



«Полицейский» периодически названивал Наседкиной и интересовался её делами. В сентябре подключился ещё один, якобы более высокого звания, и поделился несколькими новостями: одного из злоумышленников, покушавшихся на её квартиру, задержали, но второй всё ещё на свободе, поэтому «контролируемую сделку» надо совершить как можно скорее. Наседкина взяла несколько дней на размышление, и после этого ей стали звонить «прокурор» и «сотрудник банка».



К концу 2021 года женщина самостоятельно нашла покупателей, но не стала посвящать их во все нюансы ситуации, а сказала, что просто хочет продать квартиру. Она пошла вместе с ними в МФЦ, оформила договор купли-продажи и получила на руки 10 миллионов рублей. Узнав от Наседкиной, что деньги у неё, лжесотрудники полиции послали к ней курьера с документом, который составлен так, будто бы женщина должна передать деньги Прокуратуре города Москвы и может оставаться жить в своей квартире, поскольку сделка будет аннулирована.







Курьер увёз пакет с деньгами мошенникам, а через несколько дней к Наседкиной наведались покупатели, которые стали настаивать на том, чтобы она освободила приобретённую ими жилплощадь. Сейчас это дело расследует полиция.







