Телефонные мошенники сменили тактику. Сейчас уже мало кто ведётся на звонки от «поддержки Сбербанка», которая выманивает платёжные данные под видом защиты денежных средств, поэтому преступники придумали кое-что новое.
По данным «Коммерсанта», теперь мошенники звонят жертвам и от имени банковских сотрудников прелагают оформить валютный вклад с увеличенной ставкой. Они говорят, что информации об этом вкладе нет на сайте банка, а узнать подробности о нём можно перейдя по специальной ссылке. Если жертва соглашается, мошенник отправляет ей SMS-сообщение со ссылкой на сайт. Фишинговая страница внешне полностью дублирует форму для входа в личный кабинет банка, а все введённые на ней данные передаются мошенникам.
Дальнейшие действия жертвы уже не важны. Пока она «открывает» вклад, мошенники заходя в её настоящий личный кабинет, выводят денежные средства на подставные счета и моментально обналичивают их. Для защиты от этой схемы достаточно подключить двухфакторную аутентификацию для входа в личный кабинет, а также подтверждение операций кодами из SMS-сообщений. В этом случае мошенники не смогут получить доступ к деньгам на счёте.
Мошенники пользуются тем, что многие банки накануне Нового года действительно начали предлагать вклады с повышенной ставкой. Они тоже обзванивают клиентов и рассказывают об эксклюзивных условиях, которые доступны ограниченное время.
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А бабушки ещё до смс наверное.
Но раз схема есть, значит рабочая (((