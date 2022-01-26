



Аналитики компании Cleafy рассказали об относительно новом вирусе BRATA, который заражает смартфоны и планшеты на базе Android. Он был обнаружен ещё в 2019 году, но недавно обзавёлся новыми функциями и является одним из наиболее опасных и вредоносных в настоящее время.



Вирус BRATA проникает на смартфоны под видом приложений и обновлений операционной системы. Он распространяется через пиратские ресурсы и с помощью спам-рассылок по SMS, электронной почте и в мессенджерах. BRATA нацелен на перехват данных в банковских приложениях и позволяет злоумышленникам тайно похищать чужие денежные средства. Среди новых функций — кейлоггер с возможностью делать скриншоты и перехватывать логины и пароли и GPS-трекинг жертвы.



Вирус успешно скрывается от антивирусных механизмов за счёт использования зашифрованных файлов и каналов связи. Когда с банковского счёта выведены все средства, а со смартфона похищены все данные, которые можно было украсть, он самоуничтожается, делая полный сброс устройства к заводским настройкам и удаляя все пользовательские данные из накопителя. Такой же сброс происходит, когда вирус видит, что он работает в виртуальной среде, то есть кто-то пытается выявить его и изучить.



Этот вирус BRATA атакует пользователей в нескольких странах мира, причём злоумышленники специально затачивают его для целенаправленной атаки на ту или иную страну, чтобы максимизировать прибыль от его деятельности. В Россию он пока не проник, но есть вероятность, что хакеры могут модифицировать его в том числе для нашей страны.







