ПМЭФ 2024

Онлайн-кинотеатр Premier списывает деньги за подорожавшую и отменённую подписку

Александр


Несколько недель назад онлайн-кинотеатр Premier ликвидировал акционный тариф за 29 рублей в месяц и перевёл его обладателей на тариф с тем же контентом, но в 4,5 раза дороже — за 129 рублей. Учитывая специфику контента в Premier, некоторые пользователи решили, что это слишком дорого, и отменили подписку. В дату следующего списания их ждал сюрприз — Premier всё равно провёл оплату с их карт, причём, как можно догадаться, по подорожавшему тарифу.

Примечательно, что пользователи Premier сначала получают по email чек об оплате подписки, а затем им приходит письмо с предложением вернуть отключённую ранее подписку.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, можно обратиться в поддержку Premier (например, в VK). Также можно пожаловаться в свой банк на несанкционированное списание и запросить чарджбэк.



Поддержка соглашается вернуть деньги, но в личной переписке перекладывает вину за списание на пользователей — якобы они не отменили подписку. После получения доказательств отмены поддержка ссылается на технический сбой.



Судя по отзывам в VK-паблике Premier, этот сбой пытаются устранить и никак не могут как минимум с 2021 года. Чтобы ситуация с несанкционированным списанием не повторилась, можно попросить поддержку удалить аккаунт, удаление занимает до 30 дней.
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Комментарии

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Я хз кто это вообще оформляет? Адепты Дома 2? Любители дегротных сериалов ? Вам что давно не давали пересмотреть Татьянин день по НТВ?😂
Сегодня в 17:33
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