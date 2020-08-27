Joom

Центробанк и Visa предупредили об утечке платёжной информации пользователей маркетплейса Joom. В общей сложности проблема затронула 55 тысяч человек.

Объявления о продаже базы, которая содержит подробные сведения о банковских картах, появились на нескольких специализированных сайтах telegram-каналах, в том числе с платным доступом. В записях есть первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок её действия, указание платежной системы и банка, а также ФИО держателя, его телефон, электронная почта и адрес проживания.

По данным РБК, в базе содержатся сведения о картах и клиентах «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Открытия», «Райффайзенбанка», МКБ, «Тинькофф банка», «Росбанка», «Почта банка», «Киви банка», «Абсолют банка», «Ак Барса», «Промсвязьбанка», «Ситибанка», «Юникредит банка», банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Ренессанс Кредит», а также других российских и зарубежных банков.

Joom подтвердил утечку, о ней уже сообщалось в марте, но тогда маркетплейс говорил, что скомпрометированы данные примерно 1000 клиентов, к мошенникам попали их ФИО, адреса и прочие контактные данные, а платёжную информацию им узнать не удалось. Тогда утечка произошла из-за доступа злоумышленников к ресурсам одного из контрагентов Joom. Маркетплейс разорвал  сотрудничество с тем партнёром.


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