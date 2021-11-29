ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» по заказу Аналитического центра при правительстве РФ объявил тендер на 36 миллионов рублей. Он собирается заказать систему, которая будет анализировать профили пользователей социальных сетей.
Анализ будет производиться искусственным интеллектом с использованием системы психодиагностики. Эта технология должна помогать правоохранительным органам выявлять лиц, вовлечённых в противоправную деятельность (экстремизм, терроризм, стрелки-колумбайнисты, смертники, суицидники и т. п.)
Не исключено, что социальные сети предоставят алгоритмам открытый доступ к профилям, закрытым для просмотра посторонними. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что такой сбор информации противоречит законодательству по защите персональных данных.
Соцсети уже мониторятся несколькими российскими ведомствами. Например, Росздравнадзор выявляет активных антиваксеров — лиц, которые распространяют недостоверную информацию о коронавирусе и вакцинах. Информация об антиваксерах передаётся в Следственный комитет, МВД и прокуратуру.
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