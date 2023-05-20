ПВЗ Wildberries ввели новые правила выдачи товаров. Теперь все узнают ваши секреты

Александр


Сотрудники пунктов выдачи Wildberries перестали выдавать товары, запечатанные в непрозрачные пакеты. Они вскрывают их самостоятельно перед выдачей — чтобы установленная в помещении камера наблюдения зафиксировала, что именно получает покупатель.

С одной стороны, это хорошо, ведь покупатель может сразу увидеть, то ли ему выдают, что он приобрёл. Ошибка выявится сразу, и от товара можно будет отказаться прямо в ПВЗ (правда, есть риск, что всё равно придётся платить за возврат товара).

С другой стороны, покупатель может не быть заинтересован во вскрытии пакета. Например, если в там лежит рассыпной товар, который может выпасть при перевозке. Или если там находится что-то интимное (нижнее бельё, секс-игрушки, средство от поноса, чужая моча и подобное) — это увидят и люди в очереди, и сотрудник ПВЗ (хотя в его компьютере и без того указано, какой товар он выдаёт).
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Комментарии

+6
OnVoG
Ну не заказывай больше чужую мочу.
час назад в 13:36
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+627
Paspartu
Как же теперь страпоны покупать?
56 минут назад
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