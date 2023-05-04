+17
На Wildberries нашли мочу по цене 1500 рублей за 50 мл. Покупатели довольны товаром
Артем Фунтиков —
Товар продавался в саше-пакетиках по 25 мл. В основном ею пользуются наркозависимые, чтобы поскорее выйти из клиники, подделав результаты анализов.
На специфический товар обратил внимание Telegram-канал SHOT. Товар помечен, как «Искусственная моча / тест-полоски для воды». Она идентична моче здорового человека и в медицинской практике используется для калибровки лабораторного оборудования. Однако любители запрещенных веществ вооружаются пакетиками, чтобы избежать наказания или доказать, что их организм чист.
В отзывах к товару, комментаторы хвалят продавца за качественный товар, жидкость за эффективность и рекомендуют её к покупке.
Wildberries уже отреагировали на сообщения и сняли товар с продажи, заявляя что реализация подобных веществ противоречит правилам платформы.
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Комментарии
+1
моча-это эта статья
52 минуты назад
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Моё хочу даёт мочу)))
44 минуты назад
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+4
типичные покупатели помойки пи3даберриес
40 минут назад
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