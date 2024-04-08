Работник ПВЗ рассказал, почему нельзя покупать еду на Ozon

Александр



Пользователь «Пикабу» logihyegi, представившийся работником ПВЗ Ozon, опубликовал несколько видео и фотографий, на которых видно содержимое контейнеров для перевозки товаров со склада. Внутри жуткая антисанитария, но пугает даже не это.

По словам logihyegi, Ozon не соблюдает правила товарного соседства и перевозит продукты питания совместно с бытовой химией и прочими химикатами, в том числе высокотоксичными ядами (например, для уничтожения грызунов). Иногда упаковка повреждается, из-за чего химия вытекает в контейнер, источает неприятный запах и попадает на другие продукты. Он насчитал шесть случаев, когда на его ПВЗ привозили ящики, в которых протёк растворитель, а недавно обнаружил «Бромадиолон» вместе с продуктами питания — это сильнейший крысиный яд.



Работник ПВЗ заявляет, что это массовая проблема, решить которую в Ozon не могут решить уже довольно продолжительное время. Он советует воздержаться от приобретения продуктов питания на этом маркетплейсе, за исключением тех, что поставляются в плотной герметичной упаковке, но и её следует тщательно промывать перед вскрытием.

Недавно Ozon запустил доставку готовых продуктов питания. Их не возят в общих контейнерах вместе с химией, поскольку доставкой занимаются сами продавцы с помощью собственных курьеров или сторонних курьерских служб.

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Комментарии

kardigan
+3573
kardigan
Кто интересно заказал вам эту статейку?
Вам в соответствующие органы нужно , а не здесь печатать всякую хрень. ) или за бабло, что угодно можете сотворить?
2 часа назад в 13:40
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tellurian
+1247
tellurian
Еду из озон фреш возят другие курьеры и возят толко еду.
Продукты длительного хранения возят вместе с другими. Хорошие продавцы хорошо упаковывают.
час назад в 14:44
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