Starlink Хакеры

Starlink взломали копеечным прибором

Александр



Бельгийский инженер Леннерт Воутерс рассказал о том, как ему удалось взломать терминал спутниковой связи Starlink от принадлежащей Илону Маску компании SpaceX. Для этого ему потребовалась компьютерная плата стоимостью всего 25 долларов.

Воутерс разобрал купленный комплект Starlink и установил в антенну плату с микрокомпьютером. Затем с помощью этого микрокомпьютера он смог получить доступ к защищённым разделам системы связи и даже установил альтернативную связь со спутниками Starlink в обход системы защиты. Для взлома ему пришлось закоротить несколько контактов в терминале, чтобы вывести из строя систему защиты на время атаки.

В теории эта уязвимость позволяет перехватывать любые пользовательские данные, передающиеся через Starlink, и даже атаковать спутники, нарушая их функциональность. Инженер сообщил о взломе компании SpaceX, и та выплатила ему вознаграждение. Компания сообщила, что уязвимость была устранена с помощью программного патча. По словам SpaceX, теперь обладателем систем Starlink ничего не угрожает, а раньше взлом был затруднён тем, что злоумышленнику было необходимо получить физический доступ к антенне.

Воутерс утверждает, что в уже выпущенных наборах Starlink эта уязвимость присутствует и не может быть устранена, поскольку проблема заключается в особенностях чипа безопасности. Компании SpaceX следует создать новую версию чипа, где этой уязвимости не будет, н тогда защищёнными будут только новые терминалы.



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Источник:
Wired
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Комментарии

tellurian
+4225
tellurian
Нужен физический доступ. Это не всегда возможно.
38 минут назад
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