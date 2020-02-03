Художник из Германии Саймон Векерт продемонстрировал, насколько легко обмануть алгоритмы, по которым работают карты Google. Он искусственно создавал пробки на дорогах, используя тележку со смартфонами.
Векерт катил по Берлину тележку с 99 смартфонами, и в тех местах, где он шёл, карты Google показывали тяжёлую автомобильную загруженность. При этом сами дороги в большинстве случаев были почти пустыми.
Водителям, которые пользовались картами Google, предлагалось построить маршрут в обход тех дорог, по которым гулял художник, чтобы не тратить время в пробке. Он наглядно продемонстрировал, насколько легко обмануть алгоритмы этого сервиса, и к каким последствиям это может привести. Добавление информации о пробках в картах Google автоматизировано: алгоритм считает нагруженными те дороги, на которых зафиксировано большое количество смартфонов, работающих на Android. При этом совершенно не учитывается тот факт, что у одного человека может быть при себе несколько десятков устройств. Законом это не запрещено, а на работу карт влияет не самым лучшим образом.
Векерт потроллил Google максимально наглым образом: он прошёлся рядом с офисом компании в Берлине — пробка на картах образовалась и там, хотя любой сотрудник мог выглянуть в окно и убедиться, что на дороге в тот момент не было большого количества автомобилей.
Вероятно, инженеры Google полагают, что никто не будет носить с собой так много мобильных устройств, как у Векерта, но можно вспомнить о старичке с Тайваня, который играет в Pokemon Go, используя двадцать смартфонов, прикрепленных к рулю велосипеда. Его появление на улицах города тоже может восприниматься картами Google как небольшой затор на дороге.
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И даже если кто-то увидит в конце рабочего дня, что на картах пробка, а ее нет, то что должно произойти? Никто даже не узнает как отреагируют программисты и как они будут искать баги и сколько времени займет разбирательство. Спасибо, что подсказал, но это тупо ходить троллить сотрудников, все равно никто не поймет ничего что происходит.
Что прогноз погоды, что прогноз пробок — весьма условная информация.
Парковка вдоль дороги, например, на Я.Картах тоже красной линие отмечается, по Краснодару не раз замечал