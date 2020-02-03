Тележка со смартфонами

Художник из Германии Саймон Векерт продемонстрировал, насколько легко обмануть алгоритмы, по которым работают карты Google. Он искусственно создавал пробки на дорогах, используя тележку со смартфонами.

Векерт катил по Берлину тележку с 99 смартфонами, и в тех местах, где он шёл, карты Google показывали тяжёлую автомобильную загруженность. При этом сами дороги в большинстве случаев были почти пустыми.

Водителям, которые пользовались картами Google, предлагалось построить маршрут в обход тех дорог, по которым гулял художник, чтобы не тратить время в пробке. Он наглядно продемонстрировал, насколько легко обмануть алгоритмы этого сервиса, и к каким последствиям это может привести. Добавление информации о пробках в картах Google автоматизировано: алгоритм считает нагруженными те дороги, на которых зафиксировано большое количество смартфонов, работающих на Android. При этом совершенно не учитывается тот факт, что у одного человека может быть при себе несколько десятков устройств. Законом это не запрещено, а на работу карт влияет не самым лучшим образом.



Векерт потроллил Google максимально наглым образом: он прошёлся рядом с офисом компании в Берлине — пробка на картах образовалась и там, хотя любой сотрудник мог выглянуть в окно и убедиться, что на дороге в тот момент не было большого количества автомобилей.

Вероятно, инженеры Google полагают, что никто не будет носить с собой так много мобильных устройств, как у Векерта, но можно вспомнить о старичке с Тайваня, который играет в Pokemon Go, используя двадцать смартфонов, прикрепленных к рулю велосипеда. Его появление на улицах города тоже может восприниматься картами Google как небольшой затор на дороге.




iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Alphabet теперь в одном клубе с Apple и Microsoft Alphabet теперь в одном клубе с Apple и Microsoft

Chrome лишится востребованной в прошлом функции Chrome лишится востребованной в прошлом функции

iPhone теперь можно использовать как ключ безопасности для аккаунта Google iPhone теперь можно использовать как ключ безопасности для аккаунта Google