



«Сбербанк» опубликовал вакансию Product Owner (SberBrowser) в команду SberUser, которая занимается разработкой браузера. Известно, что этот браузер создаётся на основе Chromium (точно так же, как Google Chrome, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер и другие популярные программы).



В описании вакансии указано следующее:





«Мы команда SberUser делаем „браузер для внутреннего пользователя“ на базе Chromium. Для экосистемы банка — это точка входа пользователя. Нам важно предоставить пользователю полезную информацию о достижении его цели и обеспечить комфортное путешествие по сложному ИТ-пейзажу банка. Количество пользователей — более 350 тысяч».

Очевидно, «Сбербанк» собирается встроить в свой браузер простой и удобный доступ к различным сервисам для пользователей. Также можно предположить, что этот браузер будет установлен на все компьютеры, используемые в организации.Очевидно, что речь ведётся о создании десктопного браузера, но не исключено, что в более отдалённых планах «Сбербанка» — разработка мобильной версии SberBrowser. Когда этот браузер будет выпущен, неизвестно, поскольку его разработка началась лишь недавно.





