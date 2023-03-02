Раскрыта изобретательная мошенническая схема. Узнать об обмане можно только через год





Полиция рассказала об очень изобретательной схеме, к которой начали прибегать телефонные мошенники. Они не крадут у жертвы имеющиеся деньги, но вгоняют её в долги перед банками, причём узнать об этих долгах удаётся не сразу.



Жертве звонит незнакомец, представляется сотрудником оператора сотовой связи и предлагает улучшить качество связи. Если человек согласится, мошенник выманивает у него различные данные (например, логины, пароли и коды, пришедшие в SMS-сообщениях), после чего сообщает, что всё получилось как надо — связь будет более стабильной, а интернет быстрее, чем раньше.



Жертва далеко не сразу понимает, что её обманули. Это происходит спустя несколько месяцев, когда ей пишут или звонят из банков с вопросами, почему она не погашает кредиты. Тогда и приходит понимание, что звонивший оформил на её имя займы, а найти его будет крайне затруднительно, ведь с того момента прошло очень много времени.



Одна из потерпевших лишь спустя год узнала, что стала жертвой мошенничества. Злоумышленник занял в банке 800 тысяч рублей, а обналичил лишь 600 тысяч. С оставленных им в банке кредитных денег происходило погашение процентов, и банк не беспокоил заёмщицу до тех пор, пока они не закончились.

