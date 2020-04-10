Маска
В Москве будут введены цифровые пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источник в оперативном штабе Москвы. Помимо этого, аналогичную информацию опубликовало издание РБК.

В ближайшее время должен выступить мэр Москвы Сергей Собянин со специальным обращением, в котором объявит о новых мерах. По словам источников, решение об ужесточении мер было принято из-за роста заболеваемости и большого числа нарушений самоизоляции со стороны москвичей.

«Ведомости» сообщают, что список оснований для получений пропуска будет довольно широким, а некоторым категориям граждан он вовсе не понадобится. Помимо этого, сообщается, что власти Москвы решили отказаться от системы QR-кодов.


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Источник:

Meduza Meduza

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