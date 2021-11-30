





Госкорпорация «Ростех» создаёт программное обеспечение, которое сможет предсказывать массовые беспорядки. Специальные алгоритмы будут мониторить публикации в социальных сетях, электронных СМИ, камер уличного наблюдения и другие источники. Подобная технология не реализована в других странах мира, Россия станет первопроходцем в таком виде слежки за гражданами.Разработкой технологии занимается ООО «Национальный центр информатизации». Работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город», а пользователями новой системы станут органы исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях.Проект разрабатывается по методике прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки», где даны определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлений» и т. п. Эта система будет способна прогнозировать возникновение массовых беспорядков, а если конфликт уже начался, она сможет анализировать число его участников, их поведение, направление движения, степень социальной опасности, количество потерпевших, нанесённый ущерба. Эти данные будут использоваться для направления к месту конфликта необходимого количества полицейских и росгвардейцев.Для успешной разработки этой системы потребуется обучить её на огромном массиве данных, а также реализовать функции по поиску «генераторов возбуждения общественного мнения». Существующие технологии, в том числе созданные на основе системы «Безопасный город», позволяют сделать это за относительно короткий срок.