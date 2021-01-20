Онлайн-казино

Как выяснило издание The Bell, в России перестали работать популярные онлайн-казино, а те, что остались, принимают к оплате только криптовалюту. Это значительно сократит выручку теневого бизнеса.

До недавних пор пополнять счёт в онлайн-казино можно было с помощью банковских карт и популярных платёжных систем, но из-за изменения в законодательстве такая возможность была закрыта. Центробанк может штрафовать финансовые организации за сотрудничество с онлайн-казино, деятельность которых запрещена в РФ.

Собеседники The Bell считают, что отказ от приёма в онлайн-казино банковских карт связан ещё и с тем, что некоторые игроки оспаривали свои прогрыши через чарджбек, и банки возвращали им средства. Дело в том, что получателями платежей были не казино, а легальные фирмы, которые фактически не оказывали никаких услуг, а занимались лишь приёмом платежей.

Онлайн-казино в основном рекламировались в фильмах и сериалах, озвученных на русский язык и выложенных на пиратские ресурсы. Из-за снижения выручки они не смогут заказывать так же много рекламы, как раньше, а это значит, что у пиратов исчезнут ресурсы, позволявшие им озвучивать и выкладывать видопродукцию почти моментально после её выхода в международный прокат.

Онлайн-казино могут сменить способы продвижения. Теперь им неинтересны пользователи с небольшими доходами, которых можно было привести из бесплатных онлайн-кинотеатров (поскольку вряд ли они станут вникать пополнение счёта криптовалютой). Казино сосредоточатся на удержании старых и крупных клиентов, в числе которых бизнесмены, топ-менеджеры и чиновнки — к ним сотрудники нелегальных сервисов приезжают за наличкой с чемоданами, поскольку такие платежи невозможно отследить, разъясняет The Bell.


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