Власти Москвы для отслеживания перемещений людей во время карантина будут использовать распознавания лиц на базе технологий NtechLab, которую срочно развернут на 175 тыс. городских камер. Об этом сообщает «Коммераснт» со ссылкой на источники в мэрии.С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать квартиру можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается ездить на работу, если присутствие обязательно. Планируется, что вскоре выходить можно будет только при наличии спецпропуска. Об ужесточении контроля из-за коронавируса заявил 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин.Источник «Коммерсанта» пояснил принципы работы системы контроля самоизоляции. В неё можно будет загрузить фотографии людей, которые уже нарушали карантин, чтобы вести постоянное наблюдение. Также туда могут поместить фото людей с легкой формой болезни, которые лечатся дома. По его словам, власти, скорее всего, не будут помещать в мониторинг всех москвичей.Также сообщается, что можно будет отслеживать соблюдение полного карантина отдельных зон. Камеры будут собирать обезличенную статистику, которая позволит увидеть территории и дома, где поток людей не сократился, и понять, с чем это связано.Один из источников «Коммерсанта» утверждает, что закупленные мощности пока полностью не развернуты и могут использоваться только частично, поэтому большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную. Власти также хотят вместе с видеонаблюдением использовать данные сотовых операторов. Система геопозиционирования по мобильной сети может работать на принципе определения сигнала с помощью трех и более базовых станций с поправкой на данные от GPS или ГЛОНАСС в смартфоне.