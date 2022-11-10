За использование защищённого мессенджера действительно можно получить судимость? Комментарии специалистов

Неделю назад Октябрьский районный суд Томска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за использование мессенджера VIPole, который следственные органы сочли за вредоносную компьютерную программу. Осуждённого приговорили к трём годам ограничения свободы (он останется на свободе, но ему нельзя менять место жительства, выезжать за пределы города и нужно раз в месяц отмечаться в отделении полиции).
Телеграм-канал «Сетевые свободы» отметил ключевые моменты этого дела:
- Суд рассмотрел дело в так называемом «особом порядке», то есть с полным признанием вины подсудимым и без какой-либо оценки доказательств.
- Суд полагался на работу прокуратуры, которая утвердила обвинение в представленной следствием редакции и должна была гарантировать отсутствие нарушения закона в действиях и формулировках следствия.
- Прокурор, в свою очередь, доверился оперативному сопровождению дела ФСБ (персональный компьютер в камере хранения УФСБ России по Томской области суд также не осматривал).
- Под контролем ФСБ следователь передал прокурору дело с обвинительным заключением, очевидно противоречащим закону, поскольку для граждан запрета на применение средств шифрования, включая мессенджеры и VPN в России нет.
- «Вредоносной компьютерной программой» названо приложение VIPole — шифрованный мессенджер болгарских разработчиков из Пловдива.
- Ничем особенным, кроме не очень широкого распространения в России, мессенджер не отличается. Использованная судом в приговоре формулировка позволяет обвинять по статье 273 УК любого пользователя WhatsApp, Telegram, Viber, XMPP и множества других приложений.
На сайте «РИА Томск» был опубликован комментарий представительницы Томской областной прокуратуры. По её словам, осуждённый «использовал хакерскую программу, чтобы полностью скрыть свое присутствие в интернете» и «с 2018 по 2020 годы неоднократно пользовался ею для нейтрализации средств защиты информации провайдеров». Полное название этой программы называть в прокуратуре отказались, поскольку её можно найти в даркнете.
Чуть позже дополненный комментарий Томской прокуратуры появился на сайте vtomske.ru. По данным редакции, в судебном решении указано неправильное название программы, и томича осудили не за мессенджер VIPole, а за использование хакерской программы со схожим названием, которой нет в открытом доступе.