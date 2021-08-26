Куратор проектов поиска пропавших людей «ЛизаАлерт» Олег Леонов обратился к руководству МВД необычным способом — с помощью рекламных конструкций, как в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На Садовом кольце в Москве он разместил автоплатформы с надписями: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?»
Как пояснил Леонов, он неоднократно обращался к министру МВД официально, через СМИ, а также с помощью одиночного пикета, требуя соблюдения закона о поиске пропавших людей по геолокации. Этот закон вступил в силу 1 июля 2021 года, он предусматривает доступ силовиков к данным геолокации на телефонах пропавших граждан. Операторы обязаны выдавать эти данные правоохранительным органам сразу после поступления заявления о пропаже человека, а сотрудники полиции могут передавать их волонтёрам, которые занимаются поиском людей.
На деле этот закон не работает, волонтёрские организации требуют от полиции данные о геолокации пропавших, но полиция не обращается к операторам связи за этими данными. В результате те люди, которых можно было бы оперативно найти, не получают помощь вовремя и погибают.
«Закон о геолокации, позволяющий с высокой точностью определить местонахождение пропавшего человека, если у него с собой телефон, принят еще в начале июля, но не работает. Полицейские не пользуются новыми возможностями, а тем временем люди, которых можно было найти и спасти, погибают. Мы можем спасти шесть тысяч жизней каждый год, но этого не происходит. Полицейские по-прежнему не передают информацию добровольцам», — рассказал Леонов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru