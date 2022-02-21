«Известия» рассказали о новой схеме, которую начали использовать мошенники. Люди далеко не сразу осознают, что они стали жертвами «развода», поскольку сначала получают обещанные им деньги.
Мошенники запускают поддельные сайты, стилизованные под оформление «Почты Банк», «ББР Банка», «Открытия» и ВТБ, а также инвестиционных компаний «Мосбиржа» и БКС. Они привлекают клиентов возможностью гарантированного заработка и действительно выплачивают обещанное какое-то время. После того как жертве удаётся отбить вложения и выйти в прибыль, её бдительность усыпляется, и она инвестирует ещё больше, а также вовлекает в инвестирование своих друзей и родных. Некоторые люди берут кредиты, занимают деньги у знакомых, продают или закладывают автомобили и недвижимость, а когда настаёт время выплаты — «пузырь лопает», и они остаются в лучшем случае ни с чем, но чаще всего с долгами, которые предстоит оплачивать.
Чтобы жертва поверила в серьёзность намерений псевдоинвестиционной компании, мошенники могут осуществлять выплату приветственного бонуса (например, за регистрацию и внесение первого депозита). Они с лёгкостью выплачивают по 10-15 тысяч рублей за вложения в размере 3-5 тысяч рублей в ожидании, что жертва, клюнувшая на эту приманку, принесёт обратно десяти или сотни тысяч рублей. Как правило, крах проекта объясняется тем, что организация сделала неудачную инвестицию, но на самом деле деньги псевдоинвесторов никуда не вкладываются, а лишь идут на выплаты новопривлечённым и оседают в кошельках организаторов схемы. Некоторые мошенники наглеют: им недостаточно обнулить счёт жертвы, они «рисуют» ей минус и требуют оплатить задолженность, которая якобы возникла из-за того, что ей было предоставлено кредитное плечо.
Эксперты рекомендуют россиянам тщательно проверять организации, которым они несут свои деньги. Нужно убедиться, что это сайт именно той организации, за которую она себя выдаёт, и что у этой компании есть лицензия Центробанка на осуществление инвестиционной деятельности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У них у всех схемы одинаковые-заманивание большими процентами, привлечение жертвой новых лохов и вливаний.