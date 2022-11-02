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Илон Маск назвал цену платной подписки в Twitter. Почти вдвое выше чем сейчас
Денис Марков —
Подписка в Twitter, которая позволит верифицировать аккаунт, будет стоить $8 в месяц. Об этом сообщил ныне генеральный директор соцсети Илон Маск в собственном профиле.
Он рассказал о своих планах предпринять несколько шагов, чтобы сделать социальные сети менее зависимыми от рекламы. Он улучшит подписку Twitter Blue. Она и сейчас доступна, ее стоимость составляет $4,99 в месяц.
В серии твитов предприниматель назвал нынешнее положение соцсети «системой господ и крестьян» и «чушью». Галочка — не единственное преимущество подписки. Она также будет предлагать приоритет в ответах и упоминаниях, что является одним из способов борьбы со спамом.
Ранее Илон Маск предложил возродить легендарную соцсеть Vine вслед за покупкой Twitter. Она набрала популярность и стал фактически родоначальником формата коротких вертикальных видео. Пользователи Twitter проголосовали.
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