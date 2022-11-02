Twitter Соцсети

Илон Маск назвал цену платной подписки в Twitter. Почти вдвое выше чем сейчас

Денис
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Подписка в Twitter, которая позволит верифицировать аккаунт, будет стоить $8 в месяц. Об этом сообщил ныне генеральный директор соцсети Илон Маск в собственном профиле. 

Он рассказал о своих планах предпринять несколько шагов, чтобы сделать социальные сети менее зависимыми от рекламы. Он улучшит подписку Twitter Blue. Она и сейчас доступна, ее стоимость составляет $4,99 в месяц. 

В серии твитов предприниматель назвал нынешнее положение соцсети «системой господ и крестьян» и «чушью». Галочка — не единственное преимущество подписки. Она также будет предлагать приоритет в ответах и упоминаниях, что является одним из способов борьбы со спамом. 

Ранее Илон Маск предложил возродить легендарную соцсеть Vine вслед за покупкой Twitter. Она набрала популярность и стал фактически родоначальником формата коротких вертикальных видео. Пользователи Twitter проголосовали. 
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Комментарии

+54
MRS
Гений😅
Сегодня в 17:56
#
EDD
+86
EDD
Just business.
Сегодня в 19:32
#
tellurian
+4661
tellurian
Ну и правильно. Если люди готовы платить, надо брать деньги :)
2 часа назад в 19:45
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+3990
Gabriel
Мало, нужно делать 80$
час назад в 21:03
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+3990
Gabriel tellurian
Это хороший способ отсеять всякую шелупонь.
Если 30 дней нет движения, то аккаунт блокируется, восстановить ещё 30$ в кассу.
46 минут назад
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