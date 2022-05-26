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В Microsoft Edge появится функция, о которой мечтают удаленщики. Google Chrome больше не лучший?

Денис
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В Microsoft Edge реализуют автоматическое переключение между личным и рабочим аккаунтами. Об этом сообщает Tech Radar. 

Новая функция реализована, чтобы предоставить пользователям больше гибкости и конфиденциальности при использовании браузера. Им больше не придется вручную переключать профили, когда они открывают рабочую ссылку или ту, что касается частной жизни. Браузер определит это сам.

Как именно Edge будет определять принадлежность ссылки к частной жизни или работе. Возможно, он будет делать это на основе истории браузера. Функция все еще находится на стадии разработки, ее запланированная дата выпуска — июнь 2022 года

Microsoft заявляет, что после выпуска обновление будет доступно для пользователей Edge по всему миру. Эта функция — ответ на запрос пользователей о разграничении работы и частной жизни. С выходом на удаленку границы между ними стали размыты. 

Ранее стало известно, что в Windows 11 появится самая удобная функция из iOS и Android. Это возможность переноса приложений со старого компьютера на новый. Она в скором времени начнет тестироваться. 


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Источник:
TechRadar
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