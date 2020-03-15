

Начну с того, что сразу признаюсь — я очень редко слежу за развитием бытовой техники, в том числе и с приставкой «смарт». Спойлер: зря! Казалось, что роботом-пылесосом уже никого не удивить, они уже активно ворвались в сегмент домашних помощников, а их ассортимент в магазинах электроники довольно широк.



До того, как мне в руки на обзор попал Ecovacs Deebot OZMO 950, я думал, что роботы-пылесосы — атрибут квартир с большим метражом и довольствовался традиционными методами уборки, но теперь я готов отправить обычный пылесос на покой, поскольку OZMO взял обязанности повседневной уборки на себя, предоставив мне освободившейся время для более интересных и полезных дел. Гаджет поддерживает влажную уборку, управляется с помощью приложения, ну а теперь обо всем подробнее.



Комплектация

Первый запуск

Уборка

Авто — полностью автоматическая уборка, пылесос сам запрограммирует оптимальный маршрут, а после завершения вернется на зарядную станцию.

Область — вы сможете выбрать определенную область помещения, в которой необходимо убраться.

Настраиваемая уборка — это ручной режим, который позволяет вам самостоятельно выбирать области и порядок их посещения роботом. Эта функция отлично подходит для ситуаций, когда нужно собрать что-то случайно рассыпанное.

Приложение

Обслуживание

Итог

Открывая коробку с Deebot OZMO 950, сразу понимаешь, что имеешь дело с качественным устройством. Это демонстрируют упаковка и комплектация. Вместе с пылесосом производитель не пожалел дополнительный набор щеток, комплект «салфеток» для влажной уборки и запасной фильтр. По моим примерным подсчетам для уборки небольшой квартиры комплектных расходников хватит как минимум на год-полтора.Подготовка устройства к работе вместе с выбором места для зарядной станции заняла около 15 минут. Порадовало, что производитель позаботился о пользователях и промаркировал коннекторы подключения щеток и другие аналогичные детали конструкции разными цветами, это в свою очередь довольно сильно упрощает сборку и обслуживание пылесоса.Настройка Deebot OZMO 950 не отнимет много времени. Для расширенного управления нужно установить на свой смартфон приложение Ecovacs из Google Play или App Store, затем для соединения устройств включить пылесос и отсканированить QR-код на его крышке. Роботом можно управлять без приложения с помощью всего одной кнопки на поверхности, но в такой модели использования его набор функций сужается до автоматического режима.После запуска первой уборки гаджет исследует весь периметр квартиры для составления подробной карты уборки. Обычно на это требуется чуть больше времени, чем на последующую уборку, поскольку роботу необходимо запомнить все препятствия, чтобы затем не тратить на них время, поэтому перед началом рекомендуется поставить все вещи и мебель на свои привычные места, а еще постараться убрать с пола тапки и провода.Составив карту помещения, робот предлагает несколько вариантов уборки помещения. Также имеется поддержка многоуровневых карт, которая пригодится владельцам несколькоэтажных частных домов. Режимы:OZMO 950 довольно проворный, он на удивление аккуратно справляется с маневрированием, объезжая различные препятствия, не врезаясь в них на полной скорости. Полноценная уборка однокомнатной квартиры площадью 30-35 квадратных метров занимает около 20 минут.Для влажной уборки необходимо установить специальный контейнер с водой, на который закрепляется поверхность с салфеткой. Для подачи воды Deebot OZMO 950 использует систему с насосом, за счет этого можно контролировать интенсивность распределения жидкости. В приложении предусмотрено четыре уровня подачи воды: низкий, средний, высокий и очень высокий. По умолчанию стоит средний, но я решил остановиться на высоком уровне.Приложение Ecovacs позволяет настроить работу OZMO под себя. Имеется возможность установки мощности всасывания: стандартная, максимальная и Max+. Этот параметр я не менял, поскольку не возникло такой потребности. Даже на стандартной мощности по умолчанию пылесос вполне справляются с пылью, шерстью домашних животных и другой грязью. Помимо этого, также имеется функция автоматического усиления всасывания, которая активирует максимальную мощность Deebot в зависимости от типа поверхности.Пылесос оснащен поддержкой функции непрерывной уборки, позволяющей ему выполнять незавершенные задания после того, как он будет полностью заряжен.Стоит отметить настраиваемый режим «не беспокоить», при его включении, например с 21:00 до 10:00, гаджет не будет активировать уборку по графику и непрерывный режим, голосовые отчеты и световые индикаторы будут также отключены.График уборки позволяет полностью автоматизировать работу Deebot и сделать его автономным. Можно создавать два расписания для автоматической и уборки области.Отдельно хочу отметить простоту обслуживания пылесоса. После заполнения контейнер для грязи очень легко, а главное быстро извлекается. Его достаточно вытряхнуть, промыть теплой водой, просушить и установить обратно.Под верхней крышкой робота, там же, где размещен контейнер для грязи, производитель приложил инструмент для очистки щеток от загрязнений и волос.Во время работы максимального режима всасывания Deebot OZMO 950 может по-настоящему сравниться с обычными пылесосами. Что касается влажной уборки, конечно устройство не справится со сложными засохшими пятнами, но пыле точно не оставит шансов. Вполне можно позволить себе почти полностью избавиться от ручной уборки в случае если у вас дома отсутствуют многочисленные труднодоступные места. Собственно говоря, я так и поступил.За время тестирования у пылесоса не возникло проблем с препятствиями в виде небольших порожков межкомнатных дверей, ковровых покрытий и проводов для зарядки смартфонов и других гаджетов. Робот полностью отрабатывает свою стоимость , избавляя от еще одной рутинной домашней обязанности, а освободившееся время я лучше потрачу на просмотр сериалов или PlayStation.





