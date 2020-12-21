В продаже появился SberPortal — это разработанный «Сбером» гаджет с доступом к различным медиасервисам и возможностью управлять устройствами умного дома.
SberPortal продаётся в интернет-магазине и фирменных магазинах SberShop в Москве на Кутузовском проспекте, 32 и улице Вавилова, 19. Устройство стоит 29 990 рублей, а при оформлении годовой подписки «СберПрайм» можно получить скидку в размере 1000 рублей. При покупке SberPortal в магазине SberShop предоставляется трёхмесячная подписка на Okko «Оптимум», «СберЗвук» и пакет ТВ-каналов.
SberPortal выглядит как планшет, прикрепленный к подставке, и с массивной фронтальной камерой. У него 10-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD и широкоугольная камера с поддержкой искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц.
На SberPortal предустановлены приложения различных сервисов, входящих в экосистему «Сбера», благодаря чему на этом устройстве можно смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры, управлять умными домашними гаджетами, заказывать еду и совершать звонки по видеосвязи. Поддерживается голосовое управление с помощью ассистента из семейства «Салют». Возможности SberPortal показаны в проморолике:
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