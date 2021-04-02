





Компания LG обновила российские версии телевизоров на базе webOS. Они получили локализованную версию webOS 6.0, а модели 2021 модельного ряда будут оснащаться пультом управления Magic Remote с кнопками для быстрого запуска российских онлайн-кинотеатров.webOS 6.0 предлагает изменённый интерфейс главного экрана, повышенную производительность, быстрый доступ к видеоконтенту, поиск контента на русском языке, персональные рекомендации фильмов и сериалов с помощью системы искусственного интеллекта и многое другое.В webOS 6.0 интегрирована поддержка голосового ассистента «Алиса». Благодаря этому, телевизор можно добавить в экосистему умного дома ThinQ, чтобы управлять им через смартфоны и умные колонки с «Алисой» голосовыми командами.Новая линейка телевизоров LG содержит российские приложения, обязательные для предустановки по законодательству, а в качестве поисковой системы по умолчанию используется «Яндекс». Модели с экранами 8K поддерживают воспроизведение видео с таким разрешением в сервисе Megogo. В скором времени 8K-контент появится и в других сервисах. Пульт дистанционного управления Magic Remote, включённый в комплектацию новых моделей телевизоров LG, содержит кнопки для моментального запуска онлайн-сервисов ivi, Okko и «Кинопоиск HD», а также рекомендательного сервиса «LG Cinema Премьеры».