В течение недели мы исследовали предложения на распродаже «Пора радовать» в поиске наиболее выгодных товаров по соотношению цены и качества.
На сайте есть раздел Покупатели в восторге. В нем собраны товары, которые пользователи AliExpress наиболее часто заказывают. Изучили его и выбрали 8 самых интересных лотов.
Внешний аккумулятор 50 000 мАч
Аксессуар, совместимый со смартфонами, планшетами и аксессуарами. Преимущества у него три — это сенсорный экран, разъемы и емкость. Первый отображает процент заряда, вторые позволяют одновременно заряжать нескольких устройств.
Два вышеперечисленных преимущества интересны только в одном случае — когда пауэрбанк получает достаточный объем батареи, чтобы обеспечивать энергией одновременно несколько устройств. Емкость этой модели составляет 50 000 мАч. Это позволяет зарядить от нуля до 100% девять смартфонов на 5000 мАч.
Магнитный органайзер для кабелей
Аксессуар, позволяющий навести порядок на рабочем столе, чтобы не потерять провода и не заполнить ими пространство. Причем, провода не выпадут, они крепятся с помощью магнита.
Зеркало для макияжа
Особенность этого зеркала — подсветка в области рамки. Она позволяет равномерно распределить свет по лицу, чтобы лучше оценить макияж или разглядеть возможные дефекты кожи. Подойдет в качестве подарка.
Подсветка работает от аккумулятора. Подрядили, и зеркало можно подставить в любом удобном месте без привязки к розетке. Угол падения лучей и температура света регулируются.
Диффузор Xiaomi
Беспроводной миниатюрный прибор для увлажнения воздуха. Работает от аккумулятора 6-10 часов. Имеется индикатор уровня воды, мигающий при ее нехватке.
Особенность диффузора — подсветка. Она окрашивает пар в фиолетовый свет и создает приятный эффект в темноте, что делает прибор полезным и визуально привлекательным.
Регулируемая подставка для ноутбука
Аксессуар, позволяющий разместить ноутбук под удобным для себя углом наклона. Он регулируется, что дает возможность расположить клавиатуру максимально под себя.
Область, с которой соприкасается ноутбук, прорезинена. Это защищает корпус лэптопа от повреждений.
Водонагреватель для душа
Две недели без воды придется быть летом, а подумать о решении проблемы можно уже сейчас.
Удобнейшая особенность прибора — он размещается возле смесителя, и на нем расположен дисплей, который отображает температуру воды, значение можно регулировать. Это позволит вам не обжечься.
Ручной отпариватель для одежды saengQ
Альтернатива утюгу. Для применения одежду не нужно размещать на гладильной доске, достаточно водить прибором возле нее, пока она висит на вешалке.
Емкость для воды составляет 280 мл, нагревается она до кипящего состояния за 20 секунд. Резервуар съемный — отсоединяете, наполняете водой, закрепляете обратно.
Портативная электрическая кофемолка
Прибор автоматический и при этом беспроводной. Это позволяет пользоваться им вдали от розетки, например, в дороге. Фишка устройства — рукоятка для контроля толщины кофейных зерен.
Емкость аккумулятора — 1250 мАч, кофемолку можно заряжать один раз в неделю при стандартной нагрузке. На корпус добавлен индикатор зарядки — синий свидетельствует о том, что энергии достаточно, красный сигнализирует о том, что прибор пора подзарядить.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Вы давно были на авито или юле? Люди просто по-русски писать не умеют, даже безо всяких переводчиков
Ога-ога, зеркало такое же у жены года три как... ((