















Компания Acer представила игровой EG240YP монитор с диагональю экрана 23,8 дюйма и поддержкой разрешения Full HD. Новинка понравится геймерам, которые оценят частоту обновления до 165 Гц, низкое время отклика и поддержку различных технологий, включая AMD FreeSync Premium.Дизайн Acer EG240YP лаконичен — чёрный корпус и прямоугольная подставка с возможностью изменения угла наклона экрана. Экран поддерживает технологию ZeroFrame, которая позволила сделать рамку очень тонкой. Он обладает матрицей IPS с углами обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, разрешением FHD (1920×1080 пикселей) и цветопередачей 72% гаммы NTSC. За качество цветопередачи, яркость и контрастность картинки отвечает поддержка технологии HDR10.Монитор поддерживает высокую частоту обновления экрана в 165 Гц в режиме разгона и время отклика в 2 мс. Это обеспечивает моментальную реакцию на действия пользователя и высокую чёткость изображения во время динамичных сцен в играх или фильмах, без размытия и шлейфов. Технология FreeSync Premium позволяет подстроить частоту обновления монитора под частоту обновления видеокарты, устраняет разрывы изображения и помогает сделать смену кадров на экране плавной.В мониторе EG240YP поддерживается комплекс технологий Acer ViewCare для защиты зрения, включая BlueLightShield (устраняет вредное излучение в синей части спектра света без потери качества картинки), Flicker-less (снижает уровень мерцания экрана, приводящий к утомлению глаз) и Low Dimming (даёт возможность уменьшить максимальную яркость вечером или в помещении со слабым уровнем освещения). В мониторе используется матовое антибликовое покрытие экрана ComfyView.Управление настройками объединено в экранном виджете, который позволяет изменять режимы изображения, подстраивать параметры картинки под конкретные приложения, управлять источниками сигнала и профилями настроек. Для подключения к ПК в мониторе предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2.Новинка уже доступна в России по цене 14 899 руб.