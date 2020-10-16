Компания Apple провела этой осенью уже две презентации и по данным инсайдеров готовит ещё одно мероприятие, посвящённое анонсу нескольких новинок. На нём будут показаны устройства, слухи о которых циркулируют в сети последние несколько месяцев.
Известный журналист Джон Проссер пишет, что в ноябре Apple проведёт презентацию новых моделей MacBook, оснащённых процессорами на базе ядер ARM. Предварительно даже называется дата проведения мероприятия — 17 ноября. О проведении этой презентации может быть объявлено за неделю, то есть 10 ноября.
На мероприятии в ноябре Apple, по словам Проссера, также анонсирует выпуск iOS 14.3, iPadOS 14.3 и обновлённых версий других своих операционных систем — tvOS, watchOS и macOS.
Проссер утверждает, что в этом году Apple не будет выпускать новые модели Apple TV, а 16 марта 2021 года проведёт презентацию полноразмерных накладных наушников AirPods Studio. По слухам, эти наушники будут продаваться до 599 долларов в самой топовой модификации, то есть можно ожидать, что в России с нынешним курсом валют они будут стоить до 60 тысяч рублей. На том же мероприятии в марте может быть анонсирован выпуск геомаячка AirTag, предназначение которого заключается в отслеживании точного местоположения различных вещей.
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а как Вы используете mini?
Это поный трэш(хотя ведь купят. Такие найдутся.