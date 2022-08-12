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Apple не будет сокращать производство смартфонов. iPhone останется в топе
Артем Фунтиков —
Apple планирует продать не менее 90 миллионов iPhone 14, несмотря на общий спад рынка.
Об этом сообщает зарубежное издательство Bloomberg. Несмотря на сложности мирового рынка, продукция компании Apple по-прежнему имеет высокий потребительский спрос. В связи с этим производство iPhone 14 составит 90 миллионов экземпляров, что соответствует стартовым цифрам iPhone 13 в 2021 году.
Опираясь на данные прошлого года, компания не планирует отклоняться от показателей. За 2021 год техногигант сумел реализовать в общей сложности 220 миллионов смартфонов линейки iPhone 13. Как заявляют аналитики мировой кризис почти не повлиял на клиентов Apple. Фанаты «яблочных» устройств стабильно готовы платить за премиальные смартфоны.
Ранее мы рассказывали, что не все разделяют решения компании. Есть вероятность, что iPhone 14 обойдется покупателям значительно дороже, а некоторые нововведения в iOS 16 подверглись массовой критике со стороны пользователей.
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