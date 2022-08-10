Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Что нового?

Спустя сутки после выхода пятых бета-версий iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9 для разработчиков компания Apple выпускает публичные сборки для всех желающих. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, свежие Public Beta 3 полностью соответствуют вчерашним Developer Beta 5. Они содержат те же самые нововведения: отображение процента заряда аккумулятора, редизайн музыкального виджета на экране блокировки и приложения Apple Music, новые звуки «Локатора» и дополнительную функцию для скриншотов. Обо всём этом мы подробно рассказывали вот здесь.
Если вы хотите установить себе iOS/iPadOS 16 Public Beta 3 или macOS Ventura Public Beta 3, воспользуйтесь нашим подробным гайдом — он поможет обновиться безопасно и без потери данных. А если вас не устраивает, как работает ваше устройство на новых ОС, то можно отказаться от получения свежих «беток» и дождаться релиза, или же вовсе откатиться на iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey.
Ранее мы рассказали, как быстро и без стороннего софта скопировать текст с фотографии или даже прямо из видоискателя камеры — всё это можно сделать на iOS 15 и iOS 16.