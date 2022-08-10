iOS 16

Apple выпустила третьи публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9. Что нового?

Олег

iOS 16


Спустя сутки после выхода пятых бета-версий iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9 для разработчиков компания Apple выпускает публичные сборки для всех желающих. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, свежие Public Beta 3 полностью соответствуют вчерашним Developer Beta 5. Они содержат те же самые нововведения: отображение процента заряда аккумулятора, редизайн музыкального виджета на экране блокировки и приложения Apple Music, новые звуки «Локатора» и дополнительную функцию для скриншотов. Обо всём этом мы подробно рассказывали вот здесь.

Если вы хотите установить себе iOS/iPadOS 16 Public Beta 3 или macOS Ventura Public Beta 3, воспользуйтесь нашим подробным гайдом — он поможет обновиться безопасно и без потери данных. А если вас не устраивает, как работает ваше устройство на новых ОС, то можно отказаться от получения свежих «беток» и дождаться релиза, или же вовсе откатиться на iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey.

Ранее мы рассказали, как быстро и без стороннего софта скопировать текст с фотографии или даже прямо из видоискателя камеры — всё это можно сделать на iOS 15 и iOS 16. 



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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+157
petru4e
Установил на Х . Пока кроме заряда в процентах на батарее изменений ни каких не заметил.
56 минут назад
#
s_medik
+2928
s_medik
Поставил ночью, вроде все работает и достаточно шустро, правда аккумулятор жрет быстро. 20% нет уже за час.
31 минуту назад
#
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