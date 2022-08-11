Пользователи неистово «разнесли» Apple за отображение аккумулятора в iOS 16 — они крайне недовольны им

В сети увеличивается количество жалоб и возмущений на редизайн пиктограммы аккумулятора в iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.
Речь идет о функции, которая появилась в самой последней бета-версии iOS 16 — отображении процентов заряда аккумулятора. Чтобы вместить эти данные справа от «моноброви», Apple вписала цифры заряда прямо внутрь пиктограммы аккумулятора. Судя по всему, такое решение пришлось не по вкусу бета-тестерам iOS 16 по всему миру.
Пользователи возмущены тем, что из-за цифр они не видят уровень оставшегося заряда. Бета-тестеры неистово критикуют Apple за такое решение и говорят, что в Android-смартфонах уже давным-давно придумали, как одновременно отображать уровень заряда и визуально, и в процентах. Кто-то даже создал несколько вариантов того, как мог бы выглядеть значок аккумулятора, чтобы он устроил всех.
Возможность быстрого просмотра оставшегося заряда аккумулятора в процентах несколько лет отсутствовала на iPhone c «монобровью», и Apple активно критиковали за такое решение. Похоже, что вернуть это обозначение разработчики решили уже после WWDC 2022, и в текущем виде функция похожа на недоработанную.
Just recreating the battery indicator pic.twitter.com/cK8PZDe9Y5— Brian Michel (@brianmichel) August 9, 2022
Возможно, к сентябрю Apple как-то изменит эту фишку, чтобы она нравилась всем. А еще добавит её на iPhone XR и iPhone 11.