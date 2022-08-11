iOS 16

Пользователи неистово «разнесли» Apple за отображение аккумулятора в iOS 16 — они крайне недовольны им

Олег

iOS 16


В сети увеличивается количество жалоб и возмущений на редизайн пиктограммы аккумулятора в iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.

Речь идет о функции, которая появилась в самой последней бета-версии iOS 16 — отображении процентов заряда аккумулятора. Чтобы вместить эти данные справа от «моноброви», Apple вписала цифры заряда прямо внутрь пиктограммы аккумулятора. Судя по всему, такое решение пришлось не по вкусу бета-тестерам iOS 16 по всему миру. 

iOS 16

Пользователи возмущены тем, что из-за цифр они не видят уровень оставшегося заряда. Бета-тестеры неистово критикуют Apple за такое решение и говорят, что в Android-смартфонах уже давным-давно придумали, как одновременно отображать уровень заряда и визуально, и в процентах. Кто-то даже создал несколько вариантов того, как мог бы выглядеть значок аккумулятора, чтобы он устроил всех. 

iOS 16

Возможность быстрого просмотра оставшегося заряда аккумулятора в процентах несколько лет отсутствовала на iPhone c «монобровью», и Apple активно критиковали за такое решение. Похоже, что вернуть это обозначение разработчики решили уже после WWDC 2022, и в текущем виде функция похожа на недоработанную. 


Возможно, к сентябрю Apple как-то изменит эту фишку, чтобы она нравилась всем. А еще добавит её на iPhone XR и iPhone 11.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+590
Ckor_30
Какой-то Китай начинают воровать идеи у Ксяоми.
Сегодня в 10:14
#
+362
Paspartu
На то она и бета-версия
Сегодня в 10:33
#
S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R.
А снять галочку «в процентах» ума не хватило ?! 🤔🤔🤔
Сегодня в 10:51
#
tellurian
+4223
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
В идеале нужно чтобы работали две системы показывали % и уровень менялся.
Думаю поправят в следующей бете
Сегодня в 11:18
#
S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R. tellurian
Скажите ещё, чтобы когда кабель вставляете, пузырики по экрану от разъёма вверх поднимались 😂😂😂
Это же Вам не андроид какой-то 🤣🤣🤣
Это iOs 😎😎😎
2 часа назад в 13:21
#
Bazily
+187
Bazily
Я тоже сразу обратил на этот момент внимание. При беглом взгляде кажется, что батарея полная всегда.Но, на пользователей хрен угодишь. Сейчас все дизайнеры.
Сегодня в 11:09
#
–666
n0mer Bazily
Поэтому нормальные вендоры дают в настройках выбор каким образом отображать такой нюанс интерфейса. Это ведь не сложно.
Сегодня в 11:39
#
S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R. n0mer
Так и тут два варианта, в процентах и без
Сегодня в 11:51
#
–666
n0mer S.T.A.L.K.E.R.
Тогда почему все кукарекают? Есть выбор — пожалуйста, делай как надо тебе
Сегодня в 11:54
#
S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R. n0mer
Это уже к Воронину вопрос 😂😂😂
Где он «глобальное недовольство» увидел 😁😁😁
Сегодня в 12:02
#
S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R. Олег Воронин
А тут дело не в источнике, а в Вашем оголтелом переписывании статей, точнее в банальном переводе на русский язык
Могли бы просто ссылку на источник оставить и не заморачиваться.
Мне лично на проценты ровно, где Вы недовольство нашли — непонятно 🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 13:20
#
Bazily
+187
Bazily n0mer
Когда накопишь хотя бы на б/у айфон, перестанешь писать глупые комментарии.
Сегодня в 12:26
#
–666
n0mer Bazily
Васёк, бля, ну тут же для особо умных даже пометка стоит под каждым каментом, кто с какого устройства пишет. Разуй глаза и не ставь себя в неудобное положение.
час назад в 14:28
#
+157
petru4e
Вообще не парит,вроде и так понятно по цифрам...
Сегодня в 12:35
#
+777
Ufoer
Если обратить внимание, то над пиктограммами пропадает довольно большой участок, который никак не используется, почему бы туда тоже что-то не разместить? Сделать пиктограммы чуть меньше и мне кажется достаточно органично бы они там смотрелись в два ряда. Ну или сделать там мини-виджет как на часах у них есть специально под форму оставшегося участка.
час назад в 14:04
#