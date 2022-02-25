Попавшие под санкции США банки «Сбер», «Альфа», ВТБ и «Открытие» выступили с совместным заявлением. Они сообщили, что совместно с Центробанком «координируют деятельность» и работают «над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы».
Организации указали, что банковское сообщество готово к различным сценариям развития ситуации, и у них достаточно ликвидности, в том числе для того, чтобы удовлетворить спрос на снятие наличных в банкоматах и отделениях. При этом банки призвали клиентов не поддаваться панике, поскольку «в кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий». Они попросили не верить возникающим слухам и полагаться только на информацию, которая публикуется на официальных сайтах и может быть сообщена службами поддержки.
Ранее Центробанк сообщил об отключении некоторых российских банков от платёжных систем Apple Pay и Google Pay, а также невозможности производить оплату с помощью выданных ими картами за рубежом и в зарубежных интернет магазинах. Внутри страны карты банков, попавших под санкции, продолжат работать в штатном режиме, в том числе при бесконтактной оплате.
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