Компания Apple опубликовала отчет за первый финансовый квартал 2021 года. Рекорды установлены сразу по нескольким пунктам.

Выручка компании составила 111,4 млрд долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель — впервые в истории доход превысил 100 млрд. долларов.

Также компания выдала рекордные показатели выручки в трех конкретных сегментах — смартфоны, носимые устройства и сервисы. Чистая прибыль на акцию за квартал тоже увеличилась — 1,68 доллара, на 35% больше по сравнению с прошлым годом.

Первый финансовый квартал 2021 года от Apple в цифрах:

iPhone — рост выручки на 17% (65 млрд долларов);

Все остальные категории вместе — рост на выручки 28%;

Все остальные категории вместе — рост на выручки 28%; iPad — рост выручки на 41%;

Mac — рост выручки на 21%;

Сервисы — рост выручки на 24%;

Носимые устройства — рост выручки на 29%.

В 2020 году Apple приняла ряд решений, повлиявших на ее экономику. В частности, она выпустила сразу пять моделей iPhone, отказалась от блока питания в коробке и анонсировала комбо-подписку на свои сервисы Apple One.





