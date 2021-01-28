Компания Apple опубликовала отчет за первый финансовый квартал 2021 года. Рекорды установлены сразу по нескольким пунктам.
Выручка компании составила 111,4 млрд долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель — впервые в истории доход превысил 100 млрд. долларов.
Также компания выдала рекордные показатели выручки в трех конкретных сегментах — смартфоны, носимые устройства и сервисы. Чистая прибыль на акцию за квартал тоже увеличилась — 1,68 доллара, на 35% больше по сравнению с прошлым годом.
Первый финансовый квартал 2021 года от Apple в цифрах:
-
iPhone — рост выручки на 17% (65 млрд долларов);
- Все остальные категории вместе — рост на выручки 28%;
-
iPad — рост выручки на 41%;
-
Mac — рост выручки на 21%;
-
Сервисы — рост выручки на 24%;
-
Носимые устройства — рост выручки на 29%.
В 2020 году Apple приняла ряд решений, повлиявших на ее экономику. В частности, она выпустила сразу пять моделей iPhone, отказалась от блока питания в коробке и анонсировала комбо-подписку на свои сервисы Apple One.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru