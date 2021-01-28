Компания Apple опубликовала отчет за первый финансовый квартал 2021 года. Рекорды установлены сразу по нескольким пунктам.

Выручка компании составила 111,4 млрд долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель — впервые в истории доход превысил 100 млрд. долларов. 

Также компания выдала рекордные показатели выручки в трех конкретных сегментах — смартфоны, носимые устройства и сервисы. Чистая прибыль на акцию за квартал тоже увеличилась — 1,68 доллара, на 35% больше по сравнению с прошлым годом. 

Первый финансовый квартал 2021 года от Apple в цифрах: 

  • iPhone — рост выручки на 17% (65 млрд долларов); 

  • Все остальные категории вместе — рост на выручки 28%; 

  • iPad — рост выручки на 41%; 

  • Mac — рост выручки на 21%; 

  • Сервисы — рост выручки на 24%; 

  • Носимые устройства — рост выручки на 29%.

В 2020 году Apple приняла ряд решений, повлиявших на ее экономику. В частности, она выпустила сразу пять моделей iPhone, отказалась от блока питания в коробке и анонсировала комбо-подписку на свои сервисы Apple One. 



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