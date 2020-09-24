Кабель

По слухам, к выпущенным в этом году айфонам не будет прилагаться зарядный адаптер. Нечто подобное компания Apple проделала со смарт-часами — зарядка есть только у самых дорогих моделей, а к остальным прилагается лишь кабель с магнитным коннектором.

Apple даже проводила опрос среди своих клиентов, она хотела узнать, пользуются ли они комплектными адаптерами или этот аксессуар лежит у них без дела. Судя по тому, что у новых Apple Watch (а также у свежей партии Series 3) зарядки нет, та же участь ожидает линейку iPhone 12.

И всё же Apple придумала, как компенсировать своим пользователям копеечную экономию на зарядке — ещё более копеечными вложениями в качество комплектного кабеля. К айфонам прилагались вполне качественные кабели (намного лучше большинства китайских шнурков), но и они служили недолго, лопаясь и размохначиваясь на сгибе у коннектора.
Новые кабели из комплектации iPhone 12, по данным инсайдеров, будут с прочной плетёной оплёткой, поэтому они прослужат гораздо дольше. Кроме того, контакты получат напыление из рутения, благодаря чему перестанут ржаветь от воды и сильной влажности.

Плетёный кабель станет единственным аксессуаром к iPhone 12. Из комплектации также будут исключены наушники EarPods. По замыслу Apple, их можно заменить беспроводными наушниками AirPods, которые продаются отдельно.


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