По слухам, к выпущенным в этом году айфонам не будет прилагаться зарядный адаптер. Нечто подобное компания Apple проделала со смарт-часами — зарядка есть только у самых дорогих моделей, а к остальным прилагается лишь кабель с магнитным коннектором.
Apple даже проводила опрос среди своих клиентов, она хотела узнать, пользуются ли они комплектными адаптерами или этот аксессуар лежит у них без дела. Судя по тому, что у новых Apple Watch (а также у свежей партии Series 3) зарядки нет, та же участь ожидает линейку iPhone 12.
И всё же Apple придумала, как компенсировать своим пользователям копеечную экономию на зарядке — ещё более копеечными вложениями в качество комплектного кабеля. К айфонам прилагались вполне качественные кабели (намного лучше большинства китайских шнурков), но и они служили недолго, лопаясь и размохначиваясь на сгибе у коннектора.
Плетёный кабель станет единственным аксессуаром к iPhone 12. Из комплектации также будут исключены наушники EarPods. По замыслу Apple, их можно заменить беспроводными наушниками AirPods, которые продаются отдельно.
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Типа:
-Вы руки с мылом будете мыть?
- Да
-Тогда чай без сахара.
Ну в смысле либо зарядка, но говенный кабель, либо хороший кабель, но тогда без зарядки... 🤷♂️
Все прут всё, точнее прут то, до чего рученками дотянуться могут. Общемировой тренд видимо...
А вы в тренде? А что спёр ты?