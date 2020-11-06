Компания Canalys подвела итоги продаж смартфонов в России в третьем квартале 2020 года. На первом месте по-прежнему Samsung, а в остальном рейтинг претерпел значительные изменения.
Samsung демонстрирует стабильность и занимает почти треть рынка. Компания Apple показала 24-процентный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, но даже несмотря на это, сместилась с третьего места на четвёртое. Xiaomi продала почти в два раза больше смартфонов, чем годом ранее, что обеспечило ей около четверти всего рынка.
Ситуация с компанией Huawei оказалась очень интересной. Совсем недавно она плотно соперничала с Samsung и по итогам нескольких кварталов даже выбивалась в лидеры. За год её продажи упали на 24%, и теперь она уступает не только Samsung, но и Xiaomi. Тем не менее она с огромным отрывом обгоняет Apple.
Спрос на смартфоны Huawei и принадлежащего этой компании бренда Honor снизился из-за того, что на них недоступны сервисы Google. Из-за этого возникают проблемы с работой сторонних приложений и игр, ведь многие из них зависят от Google Mobile Services.
На пятом месте оказались смартфоны realme, этот бренд за год нарастил свои продажи на феноменальные 1179%. Впрочем, его рыночная доля по-прежнему мала — лишь 2%. Смартфоны realme по своим характеристикам и дизайну близки к продукции Huawei, Honor, Xiaomi и Samsung, но стоят дешевле, чем и привлекают экономных российских потребителей.
На общемировом рынке примерно такая же ситуация, однако realme и другие бренды холдинга BBK (OnePlus, Vivo и Oppo) суммарно уже вытеснили Apple на пятое место. В России эти бренды тоже очень хорошо известны, но Apple пока удаётся успешно противостоять им.
По итогам четвёртого квартала Apple может вернуться в тройку лидеров. Этой осенью компания выпустила четыре новых смартфона, и они пользуются довольно большой популярностью. Модель iPhone 12 Pro, например, почти нереально найти в розничной продаже — почти все экземпляры уже скуплены (а единичные выставлены на перепродажу на вторичном рынке с наценкой 10-20 тысяч рублей).
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Оно определяет долю рынка , а это количество пользователей и они в перспективе будут очень важны, потому как акцент смещается в сторону потребления контента.
Так же яблоки давно уже перестали быть чем-то за гранью и народ уже по этой причине не бежит обновляться.
Ничем этим азиаты похвастаться не могут. Их конек — большое количество доступных моделей. Дешевое теряет свои потребительские свойства быстрее, тк состоит из сплошных компромиссов.
Так что глупо сравнивать только по проданным штукам.
Далее эпол не только продает устройства, но и сервисы к ним, а тот же ксимоми только устройства... а бабки от сервисов текут гуглу в карман. Поэтому у азиатов нет прямой заинтересованности делать долгоиграющие девайсы. Им именно штуки продавать надо. В идеале каждые 3-5 мес 🤣
В гору будет идти недорогой и откровенно дешевый сегмент.
У Эппл такого нет.
Асу конкурентов есть.
Миша продал 10 бананов по 10₽, Алёша продал 3 банана по 50₽.
Кто больше заработал?