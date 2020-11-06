iPhone 11

Компания Canalys подвела итоги продаж смартфонов в России в третьем квартале 2020 года. На первом месте по-прежнему Samsung, а в остальном рейтинг претерпел значительные изменения.

Samsung демонстрирует стабильность и занимает почти треть рынка. Компания Apple показала 24-процентный рост продаж в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, но даже несмотря на это, сместилась с третьего места на четвёртое. Xiaomi продала почти в два раза больше смартфонов, чем годом ранее, что обеспечило ей около четверти всего рынка.

Ситуация с компанией Huawei оказалась очень интересной. Совсем недавно она плотно соперничала с Samsung и по итогам нескольких кварталов даже выбивалась в лидеры. За год её продажи упали на 24%, и теперь она уступает не только Samsung, но и Xiaomi. Тем не менее она с огромным отрывом обгоняет Apple.

Canalys

Спрос на смартфоны Huawei и принадлежащего этой компании бренда Honor снизился из-за того, что на них недоступны сервисы Google. Из-за этого возникают проблемы с работой сторонних приложений и игр, ведь многие из них зависят от Google Mobile Services.

На пятом месте оказались смартфоны realme, этот бренд за год нарастил свои продажи на феноменальные 1179%. Впрочем, его рыночная доля по-прежнему мала — лишь 2%. Смартфоны realme по своим характеристикам и дизайну близки к продукции Huawei, Honor, Xiaomi и Samsung, но стоят дешевле, чем и привлекают экономных российских потребителей.

На общемировом рынке примерно такая же ситуация, однако realme и другие бренды холдинга BBK (OnePlus, Vivo и Oppo) суммарно уже вытеснили Apple на пятое место. В России эти бренды тоже очень хорошо известны, но Apple пока удаётся успешно противостоять им.

По итогам четвёртого квартала Apple может вернуться в тройку лидеров. Этой осенью компания выпустила четыре новых смартфона, и они пользуются довольно большой популярностью. Модель iPhone 12 Pro, например, почти нереально найти в розничной продаже — почти все экземпляры уже скуплены (а единичные выставлены на перепродажу на вторичном рынке с наценкой 10-20 тысяч рублей).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обзор iPhone 12: как жить с острыми краями корпуса и без зарядки? Обзор iPhone 12: как жить с острыми краями корпуса и без зарядки?

Продажи iPhone упали на 20% Продажи iPhone упали на 20%

Apple больше не топ? Компания съехала на четвёртое (а то и пятое) место Apple больше не топ? Компания съехала на четвёртое (а то и пятое) место